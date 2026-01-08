Max Giusti torna al Teatro Sistina con “Bollicine – updatE”

Roma, 8 gen. (askanews) – Dopo una tournée trionfale che ha attraversato l’Italia, Max Giusti torna sul palcoscenico che ne ha consacrato il talento più autentico: il Teatro Sistina di Roma, dal 14 gennaio, dove due anni fa debuttava Bollicine. Con “BOLLICINE – updatE”, l’artista presenta una versione rinnovata e arricchita dello spettacolo, un nuovo capitolo che unisce la forza della comicità alla profondità dell’esperienza.

In questa edizione, Giusti si offre al pubblico con la maturità dell’artista completo, capace di fondere ironia, introspezione e una verve irresistibile. Tra i momenti più attesi, tornano le sue parodie iconiche – da Alessandro Borghese ad Aurelio De Laurentiis, fino a Pierluigi Pardo – reinterpretate con l’inconfondibile maestria trasformista che lo contraddistingue.

A impreziosire lo spettacolo, una sorprendente incursione scenica: quella dello chef Antonino Cannavacciuolo, protagonista di un MasterChef del tutto particolare, dove la ricetta principale è l’umorismo e il gusto per l’imprevisto.

Accompagnato dalla SuperMaxBand – Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso e Daniele Natrella alla batteria – Giusti costruisce uno spettacolo che è, al tempo stesso, concerto, confessione e festa.

Tra musica, aneddoti e riflessioni, Bollicine – updatE si trasforma in un racconto vivo, in cui l’artista si spoglia delle convenzioni per condividere con il pubblico le proprie verità più intime e scomode, sempre con quella leggerezza intelligente che da anni ne definisce la cifra stilistica.

Firmato da Max Giusti, Giuliano Rinaldi e Marco Terenzi, con la regia dello stesso Max Giusti, Bollicine – updatE è una produzione LEA Production.

Un ritorno atteso e festoso: un brindisi alla vita e al teatro, dove ogni risata è una scintilla e ogni parola, una piccola rivelazione.