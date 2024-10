Max Pezzali annuncia il nuovo mega live “Max Forever Grand Prix”

Roma, 1 ott. (askanews) – È stato annunciato oggi il nuovo show “Max Forever Grand Prix”, un appuntamento senza precedenti per il popolo di Max Pezzali, che è invitato ad un live celebrativo completamente rinnovato il prossimo 12 luglio 2025 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Con 17 palazzetti già sold out programmati per quest’inverno, più di 400 mila biglietti venduti nella prima tournée negli stadi 2024, Max Forever (Hits Only) e dopo il successo della stagione live 2022/23, con un totale di oltre 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, e la storica serata al Circo Massimo, Max Pezzali sgancia la bomba e scalda i motori della corsa più pazza del mondo.

“Annunciare un evento come Imola rappresenta per me l’emozione totale, la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni – commenta Max Pezzali – È un punto d’arrivo importante, e insieme una grande responsabilità. È la chance di dimostrare al pubblico di poter offrire uno show di livello sempre più alto. Le persone escono da questi live con la voglia di tornare, perché si divertono e vivono un momento di condivisione collettiva, a cui va restituita un’esperienza che si arricchisca di elementi inaspettati e sbalorditivi”.

Max Forever Grand Prix, la nuova stagione di quello che ormai si può considerare un neverending tour, attinge ancora ispirazione in quello che per Max è una sorta di metaverso, da sempre in parallelo al suo mondo musicale, a partire dallo stile fumettistico delle prime cover dei suoi album. Personaggi simbolo delle sue hit famose, che escono dai versi delle canzoni per popolare le pagine di una serie di comic books, disegnati dalla penna dell’illustratore Roberto Recchioni, che con Max collabora dal primo volume. L’ultimo volume, pronto ad essere presentato al prossimo Lucca Comics, rende omaggio al mondo dei motori, trasformando l’Autodromo di Imola nella cornice della più pazza delle gare, che vedrà questi grandi protagonisti sfidarsi a bordo di veicoli iconici, animando il concept del prossimo live.

“Il vantaggio di avere un repertorio con personaggi che dall’immaginario delle canzoni prendono vita e sono visivamente identificabili ci ha aiutati nella costruzione di un concept preciso, una rivisitazione della corsa più pazza del mondo che ci porterà dritti a vivere quello che immagino come un nostro Woodstock – continua Max – A chi condividerà quella serata vorrei che restasse un ricordo indelebile, vorrei che le persone uscissero felici di poter dire ‘Io C’ero’, e la stessa cosa sarà per noi sul palco. Sarà la festa definitiva, epica”.

L’annuncio a sorpresa di Imola arriva a meno di una settimana dal tutto esaurito della prossima tranche invernale di residential show che si svolgerà nelle città di Milano e Roma. Si parte con MAX FOREVER -Questo Forum non è un Albergo, dieci date all’Unipol Forum di Milano che si terranno il 28, 29 e 30 dicembre 2024 e il 3, 4, 5, 7, 8, 9, e 10 gennaio 2025, per proseguire con “Max Forever – Questo Pala non è un Albergo”, altre 7 date al Palazzo dello Sport di Roma, previste per il 24, 25, 26, 28, 29 gennaio, l’1 e 2 febbraio 2025. Claim rubato da una hit storica, “S’inkazza (Questa casa non è un albergo)”.

Max Forever è organizzato e prodotto da Vivo Concerti. I biglietti per l’evento del 12 luglio 2025, Max forever Grand Prix, saranno disponibili online dalle 14 del 2 ottobre 2024 su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle 11 di lunedì 7 ottobre 2024.