Maxi-blitz a Brusciano, Ciarambino: Plauso alle forze dell’ordine, sicurezza dei cittadini tema prioritario

«Il mio plauso al Comando dei Carabinieri di Castello di Cisterna per il maxi-blitz che quest’oggi ha inferto un duro colpo all’organizzazione criminale che gestiva la piazza di spaccio di Brusciano – ha dichiarato Valeria Ciarambino, consigliere del Gruppo Misto e Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania – Un segnale importante per un territorio in cui il tema della sicurezza, per Brusciano e i comuni limitrofi sta diventando sempre più un’emergenza a cui occorre dare risposte come quella di stamattina e potenziando i presidi di polizia sul territorio. Furti e rapine sono all’ordine del giorno, anche nelle ore mattutine, un tema che ho affrontato in alcuni incontri avuti col Prefetto e col Comandante provinciale dei Carabinieri, e su cui come rappresentante dei cittadini continuerò a tenere alta l’attenzione» ha concluso la Ciarambino.