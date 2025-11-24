Maxi blitz dei Carabinieri a Roma, 18 arresti per rapine e furti

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Roma Parioli hanno eseguito un’ordinanza di arresto per 18 persone. L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Roma, ha consentito di raccogliere indizi in ordine all’esistenza di un gruppo criminale, composto da persone di etnia rom, gravitanti presso il campo nomadi di via dei Gordiani. Sono accusati a vario titolo, di essere i responsabili di almeno 46 episodi accertati tra furti e rapine, oltre, in alcuni casi, ai correlati reati di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. Nonostante gli arresti degli stessi Carabinieri, eseguiti nel corso dell’indagine, per frenare la pericolosa scia di violenza registrata, gli indagati si riorganizzavano con estrema velocità, reclutando nuove leve.

Le rapine in abitazione, destanti particolare allarme sociale, hanno visto spesso coinvolti anziani, svegliati di soprassalto, oppure sorpresi mentre guardavano la tv, minacciati – in una circostanza anche con una pistola – e costretti a consegnare tutto quello che possedevano, perlopiù in ore pomeridiane o serali. Diversamente, alcuni degli indagati sono accusati di furti in danno di esercizi commerciali quali sale giochi o bar tabacchi.

Durante i colpi gli indagati rimanevano in costante contatto telefonico consentendo ai Carabinieri che li intercettavano di ascoltare in sottofondo anche le strazianti voci e urla delle vittime indifese. Durante le indagini sono emersi gravi elementi indiziari in ordine al fatto che alcuni colpi fossero stati organizzati nei minimi dettagli con la regia telefonica di un uomo di etnia rom, detenuto presso il carcere romano di Regina Coeli.

