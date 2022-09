 Maxi-incendio in azienda petrolchimica nel Milanese. Sei feriti , uno grave. Il Comune: Chiudete le finestre

Un incendio è divampato, questa mattina, in una azienda petrolchimica, la Nitrolchimica a San Giuliano Milanese. I feriti sarebbero sei di cui uno grave. Dalle prime indicazioni, uno sarebbe grave. Dalle prime indicazioni, uno sarebbe grave a San Giuliano Milanese, in via Monferrato, nell’hinterland del capoluogo. Sul posto molti mezzi dei vigili del fuoco. Un’alta colonna di fumo si e’ alzata dal fabbricato nell’hinterland di Milano L’incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si sta estendendo alle aziende vicine come la Nitrolchimica. Sul posto sono presenti 14 squadre dei vigili del fuoco.

Il Comune di San Giuliano Milanese, dove si trova l’azienda Nitrolchimica coinvolta in un maxi incendio, ha chiesto ai cittadini di chiudere le finestre. Dalle fiamme si è sviluppata una grande nube nera che si staglia sopra i palazzi della cittadina. Per precauzione, chiariscono dal Comune, “si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata”.