Non è previsto alcun maxischermo a Castel dell’Ovo per seguire la finale dei mondiali di Qatar 2022. Lo comunica l’Amministrazione comunale di Napoli, smentendo così le notizie riportate da alcuni organi di stampa secondo cui sarebbe stata prevista l’installazione di un maxischermo per seguire l’Argentina nella finale dei mondiali contro la Francia, in programma domenica 18 dicembre alle 16 ora italiana.