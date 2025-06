MAXXI ospita rassegna cinematografica ispirata alla mostra “Stadi”

Roma, 17 giu. (askanews) – Da mercoledì 18 giugno a martedì 22 luglio, Fondazione Cinema per Roma e MAXXI realizzeranno una rassegna cinematografica che si svolgerà in occasione della mostra “Stadi. Architettura e mito”, in programma al Museo nazionale delle arti del XXI secolo fino al prossimo 26 ottobre.

Il ciclo – che si terrà presso l’Auditorium del Museo alle ore 21 nell’ambito di Estate al MAXXI 2025 – sarà composto da cinque film in cui gli stadi svolgono un ruolo di primo piano nella narrazione come luoghi simbolo di passioni condivise, riti collettivi, non esclusivamente sportivi, spazi unici dove la vita quotidiana e l’eccezionalità si incontrano.

La rassegna sarà inaugurata, mercoledì 18 giugno, dalla proiezione di “U.S. Palmese”, commedia sportivo-romantica dei Manetti Bros. presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024. Il film è ambientato a Palmi, dove caratteri, sport, amore, affetti, difetti, ripicche e dispetti collidono e finiscono per rimescolarsi e trovare un equilibrio. A introdurre la proiezione ci sarà il regista Antonio Manetti.

Giovedì 3 luglio, il pubblico potrà assistere a “Bohemian Rhapsody” di Bryan Singer, successo globale premiato con quattro Oscar e due Golden Globe. Il regista newyorkese racconta, tra biografia e leggenda, la vita di Freddie Mercury, leader e frontman dei Queen, interpretato da un grande Rami Malek: lo fa anche attraverso i suoi celebri concerti e la straordinaria esibizione nello stadio di Wembley durante il Live Aid, svoltosi quarant’anni fa, nel luglio del 1985.

Giovedì 10 luglio sarà proiettato “Crazy for Football – Matti per il calcio” di Volfango De Biasi, con Sergio Castellitto nel ruolo di Saverio Lulli, psichiatra che preferisce incontrare i suoi pazienti sul campo di calcio: il medico è infatti convinto che questo sport serva come terapia per aiutarli a stare meglio. Lulli decide così di organizzare il primo mondiale di calcio a cinque per squadre formate da pazienti psichiatrici.

Giovedì 17 luglio, sarà la volta di “Ogni maledetta domenica – Any Given Sunday” di Oliver Stone che porta sul grande schermo la più entusiasmante partita di football americano mai presentata al cinema. Il protagonista è Al Pacino nei panni di Tony D’Amato, tormentato allenatore della squadra degli Sharks, alle prese con una vera e propria guerra di spogliatoio e con la nuova proprietaria (Cameron Diaz).

La rassegna si chiuderà martedì 22 luglio con la proiezione de “Il campione” di Leonardo D’Agostini che firma un racconto di formazione partendo dall’incontro fra due mondi opposti: quello di Christian Ferro (interpretato da Andrea Carpenzano), giovane rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, e Valerio Fioretti (Stefano Accorsi), professore che viene assegnato al giovane goleador quando, dopo l’ennesima bravata, il presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina, attraverso una tappa fondamentale per un ragazzo della sua età, l’esame di maturità.

I biglietti per la proiezione di U.S. Palmese, introdotta dal regista Antonio Manetti, si possono acquistare (al costo di 3,5 euro) presso la biglietteria del MAXXI o su www.maxxi.archeoares.it.

Tutte le altre proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento posti; posti individuali riservati e gratuiti per i titolari della card myMAXXI scrivendo a mymaxxi@fondazionemaxxi.it, entro il giorno prima dell’evento.