Mazda a disposizione dei clienti nelle zone rosse

Mazda Italia a disposizione dei propri clienti nelle zone rosse, sostenenendo pienamente le misure adottate dal Governo per contenere la pandemia Covid-19. Come per le precedenti restrizioni e nel totale rispetto delle norme di prevenzione sanitaria, infatti, è a disposizione dei clienti per garantire la mobilità, attraverso i propri saloni e officine autorizzate che rimarranno aperte in tutto il Paese, anche nelle zone rosse, per continuare a offrire i propri servizi di vendita, assistenza e riparazione. La mobilità privata ha un ruolo imprescindibile per la sicurezza delle persone, per questo le concessionarie #Mazda continueranno ad operare accogliendo i clienti che potranno spostarsi in ottemperanza alle disposizioni relative alla autocertificazione dei movimenti. Mazda Italia, con tutto il suo personale vendita, aftersales e assistenza clienti, è pronta per gestire tutte le necessità e richieste dei clienti in modo responsabile. Infatti, i saloni e le officine sono posti molto sicuri da frequentare per gli ampi spazi che offrono, così come per le misure adottate e per le caratteristiche dei processi di riparazione e acquisto dell’auto che avvengono nel rispetto totale delle norme igieniche e del distanziamento sociale.

Per informare correttamente i cittadini delle zone rosse sull’apertura in totale sicurezza delle proprie strutture e rassicurarli circa la possibilità di approfittare per tempo degli ecobonus statali disponibili sulla gamma, Mazda Italia ha realizzato una campagna di informazione attraverso i social e il web, volta a sostenere anche gli imprenditori e tutte le donne e gli uomini che lavorano nei saloni e nelle officine del brand giapponese. Per chi volesse raccogliere tutte le informazioni utili già da casa, le piattaforme digitali dell’Azienda sono disponibili, fornendo una panoramica rapida e completa delle attuali offerte di veicoli e servizi al link www.Mazda.it/offerte/offerte-privati. La gamma Mazda infatti gode per il 70% degli incentivi statali che si sommano agli ecobonus #Mazda previsti per sostenere consumatori e concessionari in questo momento difficile per l’economia e in particolare del settore automobilistico.

Per quanto riguarda la gamma di soluzioni finanziarie e opportunità di finanziamento per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, privati, aziende e professionisti sono disponibili le formule di acquisto Mazda Financial Services: www.Mazda.it/offerte/Mazda-financial-services/. Oltre alle auto nuove, è a disposizione a portata di clic tutto l’usato garantito Mazda www.Mazdabestselection.it/Mazda-best-selection/.

Infine, sul sito Mazda.it è possibile scaricare il modello di autocertificazione per recarsi nello showroom o nell’officina scelta dal cliente ed è inoltre disponibile la lista dei recapiti Mazda per ricevere consulenza telefonica da casa. Inoltre, il numero verde 8000.62932 è a disposizione per informazioni in tempo reale sullo stato di apertura delle concessionarie e la linea diretta al numero 800.031.108 per prenotare un appuntamento con il proprio concessionario o riparatore autorizzato Mazda.

(ITALPRESS).