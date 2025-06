Mazda apre a Firenze l’Expo nazionale delle Eccellenze Italiane

ROMA (ITALPRESS) – Mazda apre alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi a Firenze l’Expo nazionale delle “Eccellenze Italiane“, una mostra dedicata alle straordinarie realtà artigianali italiane per mettere in risalto il profondo legame culturale che unisce Italia e Giappone.

Il progetto è stato ideato e realizzato da Mazda in collaborazione con Inghirami Company – gruppo storico nel settore dell’abbigliamento Made in Italy e titolare del prestigioso marchio Ingram – e patrocinato dall’Associazione Marchi Storici d’Italia, impegnata nella tutela e promozione del patrimonio delle eccellenze manifatturiere italiane.

Al centro di questo percorso emerge un filo conduttore unico: la profonda affinità tra i valori della cultura giapponese e quella italiana. Attraverso installazioni, oggetti artigianali e narrazioni, la mostra racconta come dedizione, attenzione al dettaglio e rispetto per la tradizione e il “saper fare” siano principi condivisi e vissuti con la stessa passione in entrambi i Paesi. Questo dialogo culturale crea un ponte tra il Made in Italy e il Crafted in Japan, offrendo ai visitatori un’esperienza multisensoriale che unisce tradizione e innovazione, estetica e funzionalità, in un percorso che celebra l’eccellenza e l’ingegno di due mondi in apparenza distanti, ma profondamente affini.

Con questa iniziativa, Mazda rinnova il suo impegno nel valorizzare la qualità e la maestria artigianale che guidano la progettazione delle sue vetture, nate dall’esperienza dei maestri artigiani giapponesi. La casa di Hiroshima esprime i principi dell’artigianalità, della qualità e della cura del dettaglio attraverso un design e una cifra tecnologica che fondono tradizione e innovazione.

Modelli come la Mazda CX-60 e la Mazda CX-80 incarnano perfettamente questa filosofia; entrambe rappresentano l’eccellenza tecnologica e la cura artigianale, sintesi perfetta tra innovazione e tradizione, offrendo un’esperienza di guida unica e raffinata. Realizzate con maestria artigianale giapponese, riflettono l’abilità dei maestri artigiani Takumi, che con oltre 20 anni di esperienza creano ogni dettaglio con passione e precisione. Un esempio su tutti è rappresentato dagli interni delle versioni Takumi di CX-60 e CX-80 che presentano materiali pregiati combinati con tessuti giapponesi, e dettagli come le cuciture Musubu, una tecnica caratterizzata da un piccolo spazio che consente il movimento naturale, simbolo di armonia tra funzionalità ed estetica.

La parola Musubu, che in giapponese significa “legare”, rappresenta l’arte della connessione attraverso la legatura dei nodi. Come nei legami precisi e raffinati che uniscono le cinghie degli elmi dei guerrieri o i tessuti dei kimono, così anche le due culture si intrecciano attraverso valori condivisi di artigianalità, cura del dettaglio e rispetto della tradizione dando luogo ad un dialogo culturale tra Italia e Giappone.

La mostra delle Eccellenze Italiane, sarà visitabile dal 12 al 24 giugno 2025 presso la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, nel cuore di Firenze; città simbolo del patrimonio artigiano e culturale italiano. Al suo interno sono esposti i 56 manufatti realizzati in occasione delle tappe del tour che ha attraversato l’Italia, da nord a sud, in collaborazione con le concessionarie Mazda locali. Ogni opera rappresenta un connubio tra artigianalità, design contemporaneo e la visione di Mazda che da sempre guida la propria filosofia costruttiva. L’expo nazionale è stata inaugurata oggi, 11 giugno, con un evento ufficiale, che ha sottolineato l’importanza del progetto e il profondo legame tra la cura artigianale che caratterizza Mazda e le eccellenze del Made in Italy.

“Siamo orgogliosi di vedere questo viaggio intrapreso circa un anno fa prendere forma in questa meravigliosa mostra che celebra la connessione tra la maestria artigianale italiana e il Crafted in Japan che caratterizza le nostre vetture. La Mazda CX-60, esposta nella Galleria insieme ai 56 manufatti, incarna questi principi e rappresenta l’espressione autentica di eccellenza artigianale, eleganza senza tempo e cura meticolosa del dettaglio, valori che sentiamo affini alla cultura del bello e del ben fatto tipica del nostro Paese. La CX-60 rappresenta per noi la sintesi tra tradizione e innovazione, tra estetica raffinata e tecnologia avanzata, in perfetta coerenza con la visione premium che Mazda porta avanti con coerenza e ambizione” ha dichiarato Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia, durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio.



“Con la partecipazione a questo ambizioso progetto non si è voluto semplicemente unire due aziende, ma far dialogare due culture che, pur geograficamente distanti, condividono gli stessi valori fondamentali: la maestria artigianale, la ricerca della perfezione, la passione che si tramanda di generazione in generazione. La nostra proposta per l’esposizione consiste in un’opera tessile di particolare pregio: una camicia emblematica sulla quale il maestro pittore ha realizzato a mano le sue raffigurative creazioni artistiche. Un’interpretazione artistica esclusiva dove l’arte incontra l’automotive. Il maestro Roberto Lanari di Sansepolcro ha trasformato questa camicia bianca firmata Inghirami in una tela d’autore, reinterpretando con il suo stile distintivo il logo Mazda e la linea iconica della Cosmo. L’opera cattura l’essenza del design giapponese attraverso la sensibilità pittorica toscana, dove ogni pennellata racconta la storia di un’auto leggendaria e di un marchio che ha fatto del motore rotativo la sua firma distintiva. Pezzo unico, interamente dipinto a mano. Un connubio perfetto tra tradizione artistica italiana e innovazione automobilistica nipponica” ha affermato il Direttore di Inghirami Company, Tommaso Inghirami.



“Siamo onorati”, ha commentato Rocco Orefice, Direttore Generale dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, “di essere partner e sostenitori del progetto “Eccellenze Italiane”, un’iniziativa che incarna perfettamente i valori che da sempre guidano il nostro lavoro: la tutela e la valorizzazione del patrimonio imprenditoriale e industriale italiano. Questo progetto rappresenta un ponte prezioso tra tradizione e innovazione, capace di raccontare la storia e l’identità delle nostre imprese storiche in modo vivo e contemporaneo. Crediamo fortemente nel valore culturale, sociale ed economico di questa iniziativa, che non solo celebra l’eccellenza manifatturiera, ma contribuisce anche a rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza del Made in Italy nel mondo”.



“E’ stato un viaggio fantastico” ha raccontato Caterina Crepax, Architetto e Artista della carta, “mentre tagliavo con le forbici le sinuose forme dell’abito Red Waves immaginavo di percorrere le curve di un paesaggio bellissimo e sconosciuto al volante dell’automobile che mi ispirava. La luce che durante il giorno plasmava la sua superficie in forme sempre mutevoli, in diverse sfumature di colore mi portava ad aggiungere nuovi fogli di carta con texture e toni di rosso. Un sogno realizzato, trovare la fonte d’ispirazione in qualcosa di insolito per me, che da sempre mi nutro di forme, volumi e colori della natura o dell’architettura. L’esperienza con Mazda mi ha consentito di trovare questa affinità tra due mondi apparentemente distanti: tecnica motoristica e arte. In realtà abbiamo in comune attenzione al dettaglio, scrupolosa raffinatezza, visionaria ispirazione e amore per la precisa realizzazione del prodotto da offrire a chi sa trovare bellezza nei gesti e nelle opere dell’uomo”.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).