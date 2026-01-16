Mazda CX-6e, il SUV elettrico con 484 km di autonomia





ROMA (ITALPRESS) – Mazda sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles per presentare in anteprima europea la nuova CX-6e, SUV elettrico di medie dimensioni che segna un passaggio chiave nella strategia di elettrificazione del marchio giapponese. La CX-6e è spinta da un motore elettrico da 190 chilowatt, pari a 258 cavalli, con 290 Newton metri di coppia, trasmessi alle ruote posteriori. L’energia è fornita da una batteria litio-ferro-fosfato da 78 chilowattora, che assicura fino a 484 chilometri di autonomia. Le prestazioni parlano di uno scatto da 0 a 100 chilometri orari in 7,9 secondi e di una velocità massima di 185 chilometri orari. Particolarmente curata la ricarica: in corrente continua la CX-6e supporta potenze fino a 195 chilowatt, permettendo di passare dal 10 all’80 per cento in 24 minuti, mentre in alternata il caricatore di bordo trifase consente ricariche fino a 11 chilowatt. Gli interni puntano su tecnologia e digitalizzazione, con un display da 26 pollici a configurazione sdoppiata, head-up display, controllo gestuale e comandi vocali multilingue. La connettività include Apple CarPlay, Android Auto e una App dedicata per la gestione remota della ricarica e delle principali funzioni del veicolo. Sul fronte della sicurezza, tutte le versioni sono dotate di nove airbag e di avanzati sistemi di assistenza alla guida basati su telecamere, radar e sensori a ultrasuoni. Il design interpreta in chiave elettrica il linguaggio Kodo – Soul of Motion, con soluzioni aerodinamiche integrate e una firma luminosa anteriore distintiva. Con un passo di 2.902 millimetri, il bagagliaio offre 468 litri, espandibili fino a 1.434. La nuova Mazda CX-6e arriverà in Italia dall’estate 2026, affiancando la Mazda6e e rafforzando l’approccio multi-solution del marchio verso una mobilità a basse emissioni.

