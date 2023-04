Mazda estende la garanzia a 6 anni o 150.000 chilometri

ROMA (ITALPRESS) – Mazda estende la garanzia su tutta la gamma a 6 anni o 150.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo, per le vetture vendute a partire dal 1° aprile 2023, con l’obiettivo di migliorare sempre di più l’esperienza dei clienti con i propri prodotti e servizi. Per Mazda la qualità è sinonimo di sicurezza e affidabilità nel tempo, grazie alla sua progettazione umanocentrica, alle soluzioni tecnologiche, ai materiali scelti con cura e alla maestria artigianale dei suoi Takumi. La garanzia estesa a 6 anni o 150.000 km, rispetto alla precedente di 3 anni o 100.000 km, conferma ancora una volta l’applicazione del processo di miglioramento continuo di Mazda – figlia della filosofia giapponese Kaizen – anche nell’assicurare la qualità delle sue auto.

La garanzia offerta, infatti, prevede una copertura totale su un qualsiasi difetto di materiale e di fabbricazione e il Costruttore si assume l’onere del costo della riparazione o della sostituzione dei componenti interessati, con la unica esclusione delle parti soggette ad usura. Tale garanzia è gratuita e, in caso di rivendita del veicolo entro 6 anni o 150.000 km dalla data di prima immatricolazione, si applicherà al proprietario successivo per il periodo di garanzia o chilometraggio rimanente.

Per i veicoli elettrici a batteria e i veicoli elettrici ibridi plug-in, il Costruttore fornisce anche una garanzia di 8 anni o 160.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo, sulla batteria ad alta tensione. Inoltre, la garanzia Mazda sul veicolo è come sempre integrata da una garanzia anti perforazione di 12 anni e da una garanzia di 3 anni su vernice e corrosione superficiale.

Con l’estensione della garanzia a 6 anni o 150.000 km, Mazda sfida il tempo e dimostra ancora una volta la maestria artigianale giapponese con cui realizza i propri prodotti, sinonimo non solo di un’eccezionale esperienza di guida, ma anche di una straordinaria qualità delle sue auto, realizzate per durare. Tutti i dettagli sono disponibili nel “Manuale Informativo Garanzia Mazda”, scaricabile dal sito Mazda, nella sezione https://www.mazda.it/servizi-per-i-clienti/garanzia/.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).