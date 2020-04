Mazda Italia proroga fino a 3 mesi tagliandi e garanzie scadute

Mazda Italia sempre più vicina ai propri clienti prorogando fino a tre mesi i tagliandi e le garanzie di tutte le vetture scadute o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2020. Con questa iniziativa Mazda tiene conto delle difficoltà che i clienti potrebbero incontrare nel portare le proprie vetture in assistenza, a causa delle restrizioni alla circolazione e alla chiusura delle concessionarie in seguito ai decreti varati per contrastare la pandemia di Covid-19. Attraverso queste misure speciali, il proprietario di una Mazda potrà richiedere interventi fino a tre mesi oltre la scadenza della garanzia e potrà eseguire il tagliando non appena gli sarà possibile1. Inoltre, insieme alla propria rete, Mazda protegge i clienti che avevano una scadenza Mazda Advantage (il programma che permette di avere un costo di guida certo con la libertà di scegliere se tenere la vettura o sostituirla alla scadenza del contratto), garantendo così la loro libertà di scelta presso gli showroom che ci si aspetta riapriranno a maggio, continuando a garantire il medesimo valore futuro garantito.

“Per noi di Mazda Italia è fondamentale rassicurare i clienti che sono sempre al centro delle nostre iniziative”, ha affermato Roberto Pietrantonio, Managing Director di Mazda Motor Italia. “È quindi importante che anche in questo momento così difficile siano sereni in merito alle scadenze e agli interventi sulle loro auto”.

