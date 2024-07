Mazda, la passione MX-5 incontra la solidarietà

ROMA (ITALPRESS) – Tra le colline marchigiane e i borghi storici del Pesarese, lo scorso fine settimana si è svolta la settima edizione di Top Down, il raduno di auto cabrio che coniuga la passione per le auto scoperte al sostegno della ricerca sulla Sindrome di Down. 52 MX-5 delle 60 vetture partecipanti, sono partite dalla Toscana, l’Emilia Romagna e le Marche, in una due giorni “on the road” per raggiungere il Parco Miralfiore di Pesaro dove tra esibizioni, musica e spettacolo, i partecipanti al raduno e le famiglie sostenitrici hanno celebrato insieme la solidarietà.

Top Down nasce nel 2017 dall’idea di un gruppo di possessori di auto sportive, tra cui diversi miatisti, con figli affetti da Sindrome di Down, che hanno deciso di unire la loro comune passione per la MX-5 e per il piacere di guida a cielo aperto, con l’attenzione verso la ricerca. La finalità è infatti la raccolta fondi a favore del lavoro di ricerca del Prof. Pierluigi Strippoli del Reparto di Genomica dell’Università di Bologna, tra i maggiori esponenti nazionali e internazionali che, insieme al suo team, si propone di studiare i mutamenti genetici alla base della Sindrome di Down, per individuare nuovi approcci terapeutici e una cura genetica atta a debellare la disabilità intellettiva che provoca.

Nell’edizione 2024, la prima giornata è stata dedicata al giro in auto con partenza da tre regioni diverse: dai punti di ritrovo a Pesaro, Bagno di Romagna e Castiglion Fiorentino, i 60 equipaggi hanno colorato in carovana l’entroterra dell’Italia centrale per raggiungere prima Urbania, nel parco del Barco Ducale, e ripartire poi tutti insieme alla volta del Parco Miralfiore a Pesaro, dove concludere con una festa celebrativa delle due giornate e una cena nel Bar Trattoria sociale del gruppo Utopia, che vede la collaborazione di ragazzi e ragazze con Sindrome di Down, un vero esempio di inclusione sociale.

– Foto ufficio stampa Mazda –

(ITALPRESS).