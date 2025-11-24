Mazda lancia il Black Friday sull’intera gamma

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Black Friday, Mazda presenta una campagna promozionale straordinaria che coinvolge l’intera gamma, dalle compatte ai SUV. L’iniziativa prevede vantaggi su ben otto modelli Mazda e condizioni finanziarie particolarmente vantaggiose, pensate per agevolare l’acquisto di una nuova vettura durante questo periodo di forte interesse commerciale. La promozione, valida solo per un periodo limitato, offre ai clienti un’opportunità unica per scegliere la propria vettura contando su convenienza, tecnologia avanzata e l’inconfondibile piacere di guida Mazda. L’offerta Black Friday sarà disponibile presso l’intera rete dei concessionari ufficiali Mazda dal 24 novembre al 6 dicembre 2025 e prevede extra sconti fino a 1.500 euro oltre alla possibilità di accedere a un minitasso agevolato del 3,99%1. Questi vantaggi si aggiungono alle promozioni attualmente in corso, inclusi gli incentivi Mazda e quelli governativi, ampliando ulteriormente le opportunità di acquisto.

La strategia multi-solution di Mazda, che abbraccia l’intero spettro delle tecnologie oggi disponibili – dai propulsori tradizionali alle soluzioni ibride e plug-in, fino ai modelli 100% elettrici – consente di proporre una gamma composta da otto modelli basati su cinque diverse piattaforme tecnologiche, offrendo così al cliente soluzioni altamente competitive e adatte a ogni esigenza di mobilità.

La Mazda2 Hybrid, in caso di permuta, è disponibile a partire da 19.000 euro, con un incentivo Black Friday di 500 euro che si somma agli attuali incentivi Mazda di 5.490 euro. Ideale per la guida urbana, offre la comodità della trasmissione automatica e i vantaggi dell’ibrido totale, che combina la fluidità della guida elettrica con la praticità del motore benzina.

La stessa opportunità è pensata per chi desidera il design inconfondibile e le prestazioni della Mazda3, proposta a partire da 23.800 euro in caso di permuta con 500 euro di incentivo Black Friday in caso di permuta che si somma agli attuali 3.550 euro di incentivi Mazda. Le motorizzazioni Mild Hybrid e-Skyactiv G e la dinamica di guida sportiva la rendono una scelta apprezzata dai clienti che amano una guida più sportiva.

La Mazda CX-30, crossover dal carattere coupè, è disponibile con un extra sconto Black Friday di 750 euro. Offre la perfetta sintesi tra estetica giapponese, agilità e tecnologie avanzate, grazie anche al motore e-Skyactiv G da 140 CV. Per la nuova versione Homura Ad’vantage l’offerta si somma agli attuali incentivi Mazda di 4.000 facendo scendere il prezzo promozionale a 25.200 euro in caso di permuta.

La Nuova Mazda6e, la prima berlina 100% elettrica della Casa giapponese, pensata per chi desidera unire sostenibilità e comfort, è disponibile a partire da 29.350 euro in caso di permuta grazie ad un extra incentivo di 500 euro. Unisce design elegante, tecnologie evolute e una guida silenziosa a zero emissioni.

La Mazda CX-60 2025, il SUV premium di Mazda, è disponibile a partire da 46.850 euro, con un incentivo di 1.000 euro in caso di permuta. Comfort, tecnologia e design raffinato ne fanno un riferimento del segmento.

La Mazda CX-80, il SUV più grande mai realizzato dalla Casa, pensato per chi ricerca massimo comfort e versatilità, è disponibile a partire da 56.050 euro con un incentivo Black Friday di 1.500 euro in caso di permuta.

La Mazda MX-5, icona del piacere di guida, è offerta a partire da 32.500 euro con 500 euro di incentivo. Leggera, precisa e sempre coinvolgente, è la roadster che da oltre trent’anni incarna il puro divertimento su strada.

La Mazda MX-30 R-EV, il crossover elettrico con generatore rotativo che elimina l’ansia da ricarica, è disponibile da 31.000 euro in caso di permuta, con un incentivo di 500 euro.

Con questa proposta a tempo limitato, Mazda riafferma il proprio impegno nel supportare i clienti, rendendo l’accesso alla qualità costruttiva, alla tecnologia e al piacere di guida ancora più competitivo e conveniente.

