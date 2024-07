Mazda lancia offerta estiva esclusiva per la CX-5

ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo dell’estate Mazda Italia ha voluto dedicare una offerta esclusiva sulla CX-5. Il suv medio è stato scelto da Mazda Italia come il modello per eccellenza per le vacanze, rendendolo ora molto accessibile, grazie all’operazione speciale “Vai in vacanza con la CX-5”: fino al 30 settembre 2024 tutti i clienti Mazda avranno infatti la possibilità di acquistare la CX-5 con uno sconto di 7.500 euro in caso di permuta con una Mazda e un mini tasso del 3,99% con il finanziamento Mazda Advantage. La CX-5 offre un piacere di guida senza compromessi unitamente alle più avanzate tecnologie di sicurezza. Infatti, tra gli altri, è dotata del sistema CTS di supporto alla marcia in colonna che contribuisce a ridurre l’affaticamento del conducente assistendolo con acceleratore, freno e sterzata quando coinvolto negli ingorghi ma anche per mantenere il veicolo nella sua corsia durante le curve. Di serie su tutta la gamma CX-5 è invece il sistema Advanced Smart City Brake Support che utilizza una telecamera frontale per rilevare veicoli e pedoni davanti, sia di giorno che di notte, arrestando o riducendo la velocità della vettura quando esiste un rischio di collisione con un veicolo o un pedone di fronte.

Altre tecnologie i-Activsense a supporto del conducente, di serie su tutta la gamma, sono il sistema di mantenimento della carreggiata (LAS), il monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo in uscita da parcheggio in retromarcia (RCTA) e il regolatore di velocità radar adattivo (MRCC). Gli ingegneri Mazda hanno lavorato all’unisono su stabilità di comportamento, comfort di marcia e disturbi NVH (rumorosità, vibrazioni e ruvidità in marcia), riducendo notevolmente il livello della rumorosità indotta dal fondo stradale – specie quando si viaggia su superfici irregolari come lo sterrato – raggiungendo un livello di silenziosità dell’abitacolo che consente a tutti gli occupanti di conversare tra loro indipendentemente dalla velocità della vettura.

Il nuovo sistema Mi-Drive (Mazda Intelligent Drive) consente al guidatore di scegliere la modalità di guida più appropriata con il semplice tocco di un comando, mentre gli allestimenti dotati di i-Activ AWD hanno l’ulteriore vantaggio della modalità Off-Road, che rende la guida più naturale e intuitiva sui fondi sterrati e sdrucciolevoli per una guidabilità evoluta.

La Mazda CX-5 garantisce un’eccellente esperienza di guida grazie alla gamma di motori avanzati ed efficienti: il propulsore a benzina 2.0 litri da 165 CV dotato di sistema Mazda M Hybrid 24V, riduce i consumi di carburante riutilizzando l’energia recuperata durante la decelerazione e alimentando un ISG che agisce da motore elettrico per assistere il motore endotermico, disponibile sia con trazione anteriore sia con trazione integrale Mazda i-Activ AWD, e il diesel 2.2 litri doppia turbina con due livelli di potenza, 150 CV e 380 Nm di coppia, nonchè con cambio manuale o automatico a sei marce, e 184 CV e 450 Nm di coppia con trazione integrale associata al cambio automatico.

– Foto: Ufficio stampa Mazda –