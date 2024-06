Mazda MX-30 R-EV, l’unica elettrica con la ricarica a bordo

ROMA (ITALPRESS) – Tutti i clienti che ordineranno Mazda MX-30 -EV con il noleggio a lungo termine Mazda Rent entro il 30 giugno 2024 potranno godere di un’offerta speciale: da 289 euro al mese + IVA con anticipo zero. Lo rende noto Mazda Italia. Grazie agli incentivi statali ancora disponibili sulla fascia 21-60 g/km di CO2 e al supporto straordinario di Mazda, oggi è possibile avere a condizioni irripetibili, fino al 30 giugno, l’unica auto elettrica disponibile in Europa con la ricarica a bordo. La MX-30 R-EV offre il tipico piacere di guida Mazda, grazie ad una trazione sempre elettrica, che unita al peso leggero, la rende una delle auto più piacevoli da guidare nella gamma, seconda solo alla MX-5. Per aiutare i consumatori ad entrare nel mondo dell’elettrico, Mazda offre la possibilità di avere un contatto diretto con gli esperti Mazda attraverso un nuovo servizio di consulenza personalizzato e gratuito.

Da oggi sarà infatti possibile interagire con “l’Esperto Mazda” inviando domande e richieste di informazioni di qualsiasi genere sul mondo dell’elettrico via WhatsApp al numero +39 320 299 18 57. Uno staff tecnico di esperti fornirà supporto e consulenza gratuita, per esempio, su quale colonnina usare, sulle wallbox domestiche e su come modificare il proprio impianto casalingo, sui costi di gestione e ovviamente su tutto ciò che riguarda la MX-30 R-EV. Gli esperti risponderanno durante i giorni feriali ?dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00, ma la chat è attiva 7/7, h24. L’offerta sarà attiva in tutte le concessionarie Mazda aderenti all’iniziativa.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

