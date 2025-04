Mazda MX-5, nuove serie speciali 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’avvento della bella stagione viene salutata dall’arrivo nelle concessionarie italiane Mazda della serie speciale Homura 1,5 che si affianca alla Kazari completando la gamma della rinnovata MX-5.

Le due nuove versioni, che si aggiungono ad una lunga lista di serie speciali che hanno caratterizzato i 36 anni di vita e le quattro serie dalla NA alla ND, incarnano alla perfezione le due anime della MX-5, quella elegante e classica del roadster senza tempo, e quella sportiva fatta di accessori e dettagli cruciali per l’uso in pista.

La parola giapponese Kazari esprime un concetto di un ornamento che ha una funzione puramente estetica. E’ il nome della versione che esprime al meglio l’eleganza giapponese e la maestria artigianale con cui vengono realizzate tutte le Mazda. Con la raffinata combinazione di interni beige e sedili in pelle nappa dalla squisita lavorazione, Mazda MX-5 Kazari accoglie i suoi occupanti con lo splendore della maestria artigianale giapponese.

La pelle nappa, la liscia morbidezza e la sua grana fine esprimono una qualità ben superiore alla pelle tradizionale. Il soft top beige a contrasto è uno dei punti forti di Mazda MX-5 Kazari; elegante e sportivo al tempo stesso sottolinea ancora di più il collegamento visivo tra esterno ed interno dell’auto, da sempre uno dei punti caratteristici della MX-5 ND, rappresentato dai fianchi delle portiere nello stesso colore della carrozzeria. La MX-5 Kazari si dichiara come la massima espressione dello stile classico delle Roadster del passato, imponendosi come immagine di leggerezza ed eleganza.

La parola giapponese Homura, che significa fuoco ardente è simbolo di passione e forza interiore. La serie speciale Homura aggiunge alla raffinata e sofisticata cifra tecnologica di MX-5 componenti di pregio che accentuano il carattere sportivo sia a livello estetico che a livello funzionale. A livello estetico troviamo i retrovisori esterni con guscio nero lucido, i sedili sportivi Recaro® rivestiti in pelle e tessuto scamosciato e le pinze freno Brembo a 4 pompanti di colore rosso.

A livello funzionale, la MX-5 Homura adotta le pinze anteriori Brembo, che rendono la forza frenante e la resistenza adatte ad un prolungato uso in pista e i cerchi forgiati della Rays che contribuiscono a ridurre il peso delle masse sospese regalando ancora più reattività al sofisticato schema di sospensioni della MX-5. Su entrambe le versioni ritroviamo i recenti aggiornamenti che rendono attuale la serie ND a dieci anni dal suo lancio:

Nuovo infotainment con display da 8.8″ per aumentare la visibilità e la funzionalità dello schermo, ora anche touch con Apple Car Play e Android Auto anche wireless. Nuovo tasto DSC Track per un girare in pista mantenendo la sicurezza di un salvataggio in extremis, ma lasciando ampi margini di manovra al guidatore nel controllare le sbandate controllate e i sovrasterzi. Nuovo sterzo più preciso e sensibile con un sensore di sforzo al volante, studiato appositamente per montare pneumatici da pista con elevato grip. Nuovo sound che in ossequio alla filosofia Jinba Ittai rende il motore 1,5 ancora più coinvolgente. In dettaglio le modifiche apportate consistono in ritorno dello sterzo più naturale e fluido con riduzione degli attriti del 5% grazie all’adozione di nuovi materiali e al posizionamento del motore del servosterzo in una nuova posizione verso l’estremità della cremagliera.

Sensazione di sterzo più diretto, grazie ad un nuovo software sviluppato “in house” la servoassistenza si adatta anche a pneumatici semislick con elevata aderenza grazie ad un nuovo sensore di sforzo sul motore. Nuovo sound del motore, grazie all’adozione di un nuovo risuonatore ISE lungo il condotto di aspirazione e alla modifica artigianale della cassa del filtro dell’aria che presenta un foro alla base, per aumentare la risonanza delle frequenze basse, donando più corpo al suono del motore specialmente durante le accelerazioni con pedale dell’acceleratore verso il fondo corsa.

La gamma MX-5 è disponibile con motore Skyactiv G 1.5L 132 cavalli 6MT e prezzi di listino che partono da 32.400 euro per la versione Prime Line Soft Top fino ad arrivare a 41.150 euro per l’allestimento Homura con carrozzeria RF dotata di tetto rigido retraibile elettricamente. La Mazda MX-5 può essere acquistata con l’esclusiva formula di finanziamento Mazda Advantage con tasso del 5,99% (TAEG 7.28%) e rate a partire da 199 euro per 36 mesi; al termine del periodo, il cliente è libero di restituire l’auto, tenerla o sostituirla con un’altra Mazda.

