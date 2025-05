Mazda partecipa all’evento “Firenze dei Bambini 2025”

ROMA (ITALPRESS) – Sarà la Pace il filo conduttore dell’edizione 2025 di “Firenze dei Bambini”, la manifestazione cittadina dedicata all’infanzia, che quest’anno vedrà Mazda tra i protagonisti in qualità di sponsor. Un valore profondamente sentito dalla Casa di Hiroshima, da sempre legata alla storia di resilienza e ricostruzione della propria città, colpita duramente nel 1945 e oggi simbolo di rinascita e speranza.

L’iniziativa, ideata e promossa dalla Fondazione MUS.E, accompagnerà bambine e bambini in un viaggio educativo volto a scoprire il valore del rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente, con l’obiettivo di valorizzare l’importanza di coltivare relazioni responsabili e farsi promotori attivi di una cultura della pace e della solidarietà.

Le attività, tutte a partecipazione gratuita, si svolgeranno dal 23 al 25 maggio in diversi luoghi della città di Firenze, che per l’occasione si trasformerà in una rete di spazi condivisi, animati da proposte pensate per coinvolgere e ispirare la cittadinanza, a partire dai bambini.

Con la sua presenza, Mazda rinnova il proprio impegno nei confronti delle nuove generazioni, della cultura e della comunità, sostenendo un progetto che educa al dialogo, alla responsabilità e alla convivenza pacifica, in linea con la filosofia che da sempre guida il marchio: Sfida alle convenzioni.

Il coraggio di mettere in discussione le consuetudini e percorrere nuove strade nella tecnologia e nel design, è stata sin dal 1920 la forza trainante di chi lavora in Mazda.

“Mazda è onorata di sponsorizzare ‘Firenze dei bambini in questa edizione che, ispirata al Cantico delle creature, promuove la pace, il rispetto e la cura reciproca tra tutte le forme di vita. Condividendo il messaggio di responsabilità e solidarietà, siamo felici di accompagnare i bambini in un percorso che li aiuti a diventare custodi di un mondo più pacifico. La storia di Mazda è intrinsecamente legata alla città di Hiroshima, simbolo di speranza e rinascita dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale. Fin dalla sua fondazione, Mazda ha affrontato sfide enormi, ma è sempre riuscita a risollevarsi, proprio come la città che ospita la sua sede. Durante la ricostruzione post-bellica, Mazda non solo ha contribuito alla ripresa industriale, ma ha anche svolto un ruolo attivo nel supporto alla comunità e alla città stessa, aiutando le vittime del bombardamento e accogliendo uffici governativi. Oggi, Mazda continua a incarnare lo spirito di resilienza, innovazione e pace, portando avanti valori di cooperazione e impegno per un futuro migliore, proprio come la città che l’ha vista crescere” dichiara Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato, Mazda Italia.

