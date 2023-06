Mazda, Pietrantonio “Non solo elettrico, il futuro è multisolution”

ROMA (ITALPRESS) – “Mazda è da un pò che professa quella che noi chiamiamo la ‘multisolution’, ovvero la necessità di avere più soluzioni tecnologiche proprio per affrontare un tema così complesso come quello della lotta al cambiamento climatico in maniera olistica. Per cui l’elettrificazione, che in Europa stanno spingendo in maniera importante, è sicuramente la strada maestra ma noi siamo favorevoli all’utilizzo di qualsiasi altra tecnologia che possa aiutare nel breve, nel medio e lungo termine ad aumentare l’impatto dell’automotive in senso positivo per la decarbonizzazione”. Così Roberto Pietrantonio, ad di Mazda Italia, intervistato dall’Agenzia Italpress.

“Abbiamo accolto con favore la recente apertura sui fuels che è stata data in sede di Parlamento europeo, perchè riteniamo che questo, soprattutto nel breve e nel medio periodo, possa dare una mano all’automotive, ad esempio andando a lavorare sul circolante attuale. Ricordo che in Europa abbiamo 246 milioni di auto e il 97% sono dotate di motori a combustione interna, per cui – sottolinea – se si trova una soluzione di breve e medio periodo per diminuire l’impatto di questo circolante, sicuramente noi siamo efficaci in questo percorso. Abbiamo delle esperienze di Paesi del Nord che sono decisamente più avanti, ricordo che l’Europa è circa al 13% di penetrazione di vendita dell’elettrico, l’Italia solo al 3,5%; siamo un pò indietro rispetto ad altri Paesi europei. I casi di successo sono stati frutto di un sapiente mix tra infrastrutture disponibili, lì giocano a favore il territorio e gli incentivi, tant’è che abbiamo sperimentato che quando gli incentivi sono stati sospesi c’è stato un rallentamento. In Italia in questo momento – prosegue – ci sono in piedi entrambe le cose, ma probabilmente la ricetta giusta per aumentare questa velocità verso l’elettrificazione non è stata ancora trovata. In Unrae stiamo interagendo con il governo per dare una serie di suggerimenti, ad esempio le modalità di erogazione degli incentivi e a chi si rivolgono, quindi cercando di aprire di più il ventaglio dei potenziali consumatori”.

Parlando della gamma Mazda, l’ad spiega come sia “piuttosto estesa per essere un marchio che tutto sommato sviluppa dei volumi relativamente piccoli in Europa, in Italia siamo circa allo 0,8%. Abbiamo, soprattutto, differenti soluzioni tecnologiche: dai motori ibridi leggeri, mild hybrid, full hybrid, inoltre, abbiamo lanciato da poco un plug in hybrid che è il CX-60, l’ammiraglia della nostra gamma. Recentissimo è il lancio di un motore diesel che in questo contesto è un atto di coraggio di Mazda, ma soprattutto di coerenza con la proposizione multisolution. Noi riteniamo che avere dei motori virtuosi, anche a combustione interna, in questa fase storica possa dare un contributo veramente significativo, parliamo di motore a sei cilindri linea, un 3.3 che arriva a fare 25 km con un litro di gasolio; quindi, emissioni e consumi sono veramente interessati. Sempre in gamma – aggiunge – abbiamo lanciato poco più di un anno fa la nostra prima auto elettrica, MX-30 che nasce con una batteria dimensionata ad hoc per il target a cui si riferisce. Questa vettura vedrà una versione con il motore rotativo, il Wankel che è un marchio di fabbrica Mazda, che servirà anche come range extender per cui sarà un’auto elettrica ma avrà un motore a combustione interna”, motore “leggero ed efficiente che può servire ad aumentare l’autonomia”. Infine, Pietrantonio osserva che “Mazda è un marchio giapponese, quindi c’è la meticolosità, la cura del dettaglio e la qualità, questo ci ha consentito di estendere la garanzia di fabbrica a 6 anni su tutta la gamma, 6 anni e 150mila km è una garanzia tra le migliori nel contesto dell’automotive, noi l’abbiamo chiamata l’arte di sfidare il tempo, perchè il concetto della sfida è caro a Mazda, si tratta di un asset che sarà molto apprezzato dai consumatori”, conclude.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).