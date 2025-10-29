Mazda presenta in anteprima mondiale due concept car al Japan Mobility Show

ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha presentato al Japan Mobility Show 2025 due modelli che incarnano la visione del futuro, la Mazda Vision X-Coupè e la Mazda Vision X-Compact (“X” si pronuncia come “cross”, ndr) che rappresentano entrambi il tema della Casa giapponese per l’esposizione di quest’anno: “La gioia di guidare alimenta un futuro sostenibile” per il 2035.

La Mazda Vision X-Coupe è una coupè sportiva che incarna l’ulteriore evoluzione del linguaggio di design “Kodo-Soul of Motion”. E’ spinta da un sistema ibrido plug-in che integra un motore rotativo turbo a due rotori con un motore elettrico e una batteria. Con una potenza di 510 CV, il veicolo offre un’autonomia di 160 km in modalità solo elettrico e fino a 800 km quando funziona in combinazione con il motore termico. Inoltre, combinando il carburante a zero emissioni di carbonio derivato dalle microalghe con la tecnologia proprietaria Mazda di cattura della CO2, “Mazda Mobile Carbon Capture”, il veicolo contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera quanto più viene utilizzato. La Mazda Vision X-Compact è un modello concepito per intensificare la connessione tra le persone e l’automobile attraverso l’integrazione di un modello digitale sensoriale umano e di un’intelligenza artificiale empatica. Come un compagno di viaggio, è in grado di sostenere conversazioni naturali e di suggerire destinazioni, ampliando l’esperienza e la prospettiva del conducente. Questo modello incarna la visione di Mazda del futuro della mobilità intelligente, in cui veicoli e persone non si limitano a interagire, ma creano un legame emotivo, proprio come in una relazione umana.

Inoltre, in anteprima assoluta, viene presentata al pubblico la nuova Mazda CX-5 (con specifiche europee, ndr). Dotata di interni spaziosi, di un raffinato design KODO e di una migliorata dinamica di guida Jinba Ittai, questo modello rappresenta l’evoluzione di una best-seller che ha venduto oltre 4,5 milioni di unità in più di 100 Paesi e regioni. Quest’ultimo modello è stato progettato con la Mazda E/E Architecture+, la nuova architettura elettrica ed elettronica che offre un’esperienza di guida evoluta. “La frase ‘La gioia di guidare alimenta un futuro sostenibilè esprime non solo lo spirito fondamentale di Mazda, ma anche il fulcro delle sue sfide future”. Nell’ambito della missione globale di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio, Mazda crede che il piacere di guida possa essere una forza per un cambiamento positivo per la società e il pianeta. Dal canto nostro restiamo impegnati a soddisfare il desiderio di chi ama le auto e desidera continuare il più a lungo possibile a guidare” ha dichiarato Masahiro Moro, Representative Director, Presidente e CEO di Mazda.

