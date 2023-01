Mazda presenta la MX-30 e-Skyactiv R-EV

ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha presentato in anteprima mondiale al Motor Show di Bruxelles la MX-30 e-Skyactiv R-EV, un modello ibrido plug-in che utilizza un motore rotativo come generatore di energia. E’ una ibrida plug-in in serie con gli stessi valori della MX-30 d’origine, che offre, allo stesso tempo, nuovi modi di utilizzare l’auto come veicolo elettrico a batteria. Ha un’autonomia in elettrico tramite batteria di 85 km, sufficiente per le esigenze di spostamento quotidiane, ma con la possibilità di usare un generatore di energia per poter affrontare le lunghe distanze. Così, la vettura è in grado di muoversi sempre con la trazione elettrica. Per azionare questo generatore, Mazda ha scelto un motore rotativo, sfruttando la capacità unica di questo tipo di motore di produrre la potenza necessaria con una unità compatta. Il motore rotativo 8C di nuova concezione è raggruppato nel vano motore con il generatore elettrico e con un motore elettrico di grande potenza. Questo compatto powertrain elettrico è abbinato a una batteria agli ioni di litio da 17,8 kWh e a un serbatoio per la benzina da 50 litri per creare un sistema ibrido plug-in in serie unico, con un’autonomia totale molto competitiva. La MX-30 e-Skyactiv R-EV offre supporto anche agli utenti con uno stile di vita attivo, disponendo della compatibilità con la normale ricarica in CA a 2 o a 3 fasi e la ricarica rapida in CC, funzionalità come alimentatore da 1.500 W, e tre modalità di guida per adattarsi alle diverse situazioni di marcia: Normale, EV e Ricarica. Inoltre, con un potente motore elettrico da 125 kW, offre prestazioni leggermente migliori rispetto alla MX-30 in configurazione BEV. Il modello presentato al Salone di Bruxelles è l’Edition R, una versione in edizione speciale che sarà disponibile quando inizierà la commercializzazione della MX-30 e-Skyactiv R-EV. Il design della Edition R presenta, per gli accenti che contornano il tetto, l’esclusiva tinta Maroon Rouge Metallic, che riprende il colore utilizzato per il tetto della prima autovettura della Casa di Hiroshima, la Mazda R360 Coupè. Il resto della carrozzeria e gli interni sono rifiniti in colore nero. La Edition R comprende anche elementi di design unici, come un emblema a forma di rotore cucito nei tappetini e goffrato sui poggiatesta dei sedili.

Mazda Italia ha studiato un’iniziativa di prelancio della MX-30 e-Skyactiv R-EV destinata al proprio mercato, che sarà valida dal 13 gennaio fino al 31 marzo. Tutti coloro che acquisteranno tale modello nel suddetto periodo potranno infatti accedere al welcome bonus che prevede: fino a 8.500 euro di vantaggio grazie anche agli incentivi governativi in caso di rottamazione statale; acquisto mediante la formula “Get & Drive Smart” con inclusa Assicurazione furto e incendio per 2 anni che prevede il solo versamento di un anticipo, senza dover pagare rate nè interessi per i successivi 2 anni: al termine di tale periodo, il cliente potrà decidere se tenere, restituire o sostituire l’auto con la certezza di sapere da subito quale sarà il suo valore alla scadenza del contratto. Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è disponibile con i tre allestimenti Prime Line, Exclusive Line e Makoto con prezzi di listino compresi tra i 38.150 euro della Prime Line e i 41.400 euro della versione Makoto. Inoltre, sono previste due versioni speciali Advantage ed Edition R che si caratterizzano per alcune dotazioni di serie esclusive e prezzi di listino rispettivamente di 39.650 euro e 45.650 euro. Le prime unità della MX-30 e-Skyactiv R-EV saranno disponibili negli showroom Mazda a partire da inizio estate 2023.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Mazda-