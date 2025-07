ROMA (ITALPRESS) – Mazda presenta la nuova CX-5. Caratterizzata da un design raffinato, tecnologie intuitive e un motore benzina da 2,5 litri ottimizzato, la terza generazione è pensata per rispondere alle esigenze della vita moderna. Connettività e usabilità sono state ulteriormente migliorate grazie alla nuova interfaccia HMI. Il display centrale, disponibile nei formati da 12,9 o 15,6 pollici, offre un’esperienza d’uso intuitiva in stile smartphone, con menu personalizzabili. Per la prima volta su una Mazda, la nuova CX-5 integra i servizi Google, rendendo la guida quotidiana ancora più semplice e connessa.

Il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e i comandi al volante semplificati garantiscono una visualizzazione chiara e immediata delle informazioni essenziali. Nelle versioni superiori è incluso anche un sistema audio Bose con 12 altoparlanti. Ideale per la vita familiare, la nuova CX-5 offre, rispetto alla precedente generazione, 61 litri di capacità di carico aggiuntiva, porte posteriori con apertura più ampia e una panca posteriore frazionata 40:20:40, per una versatilità ancora maggiore.

L’abitacolo offre un ambiente pulito, spazioso e rilassante, rifinito con materiali di qualità. Il layout minimalista, che avvolge l’intera sezione anteriore, crea un’atmosfera focalizzata sul guidatore ma al tempo stesso accogliente per tutti i passeggeri. Tra gli elementi principali spiccano la nuova console centrale, che offre maggiore spazio per riporre gli oggetti, e – nelle versioni top di gamma – un ampio tetto panoramico apribile, che accentua la luminosità e il senso di ariosità, rendendo l’ambiente interno ancora più luminoso e accogliente.

L’illuminazione ambientale notturna sui pannelli delle portiere anteriori, riservata esclusivamente all’allestimento top di gamma Homura, contribuisce a definire un’atmosfera elegante e rilassante all’interno dell’abitacolo. La nuova CX-5 si presenta in quattro versioni – Prime-Line4, Centre-Line, Exclusive-Line e Homura – ognuna caratterizzata da finiture e dotazioni interne distintive. Tra le opzioni per gli interni spiccano la pelle nera o color cuoio nella versione Homura e la pelle artificiale bicolore bianco e nero, impreziosita da una finitura effetto scamosciato, proposta nell’allestimento Exclusive-Line.

Sotto il cofano, la nuova CX-5 è alimentata da un motore a benzina e-Skyactiv G 141 da 2,5 litri, abbinato alla tecnologia Mazda M Hybrid da 24 V con sistema brake-by-wire, che sostituisce la precedente unità base da 2,0 litri. Questo motore offre prestazioni brillanti con una coppia migliorata per una risposta più rapida, un’accelerazione fluida e un migliore comfort di guida. Con una potenza di 141 CV (104 kW) e una coppia di 238 Nm, la variante a trazione anteriore accelera da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi.

Disponibile in versione FWD e AWD5, il nuovo CX-5 beneficia di aggiornamenti al telaio e alle sospensioni, che migliorano il comfort di guida e la maneggevolezza su strada. Con una capacità di traino fino a 2.000 kg, questa nuova versione è più performante che mai, pronta a sostenere uno stile di vita attivo e dinamico. Inoltre, dotata di una suite completa di funzioni ADAS aggiornate, mira a ottenere la valutazione di sicurezza Euro NCAP a 5 stelle. La Mazda CX-5 sarà disponibile negli showroom italiani a partire da dicembre 2025. Con un prezzo a partire da 35.9006 euro (prezzo di vendita consigliato).

-Foto ufficio stampa Mazda-

(ITALPRESS).