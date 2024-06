Mazda presenta la versione 2024 della MX-5

ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha presentato la versione 2024 della MX-5. Un evento, quello di Zara, in Croazia, che ha segnato anche il 35esimo anniversario della spider giapponese. Dal suo debutto al Motor Show di Chicago nel febbraio del 1989, la Mazda MX-5 è diventata sinonimo di piacere di guida, incarnando lo spirito delle roadster leggere e divertenti da guidare. Nel corso degli anni, la MX-5 si è evoluta rimanendo fedele alla sua filosofia di base: offrire un’esperienza di guida senza pari. Con oltre 1,25 milioni di unità vendute, detiene il Guinness World Record come l’auto sportiva a due posti più venduta al mondo. Dalla sua concezione da parte di Bob Hall, la storia della MX-5 è stata all’insegna di passione e innovazione. Ogni generazione ha portato nuovi progressi mantenendo al tempo stesso la leggerezza e lo spirito di agilità che definisce la MX-5. La MX-5 2024 prosegue in questa tradizione con affinato design e caratteristiche avanzate. Fra le sue peculiarità, nuovi elementi di design. I lievi aggiornamenti stilistici includono fari a LED avanzati, gruppi ottici posteriori rivisitati e la disponibilità della nuova tinta “Aero Grey Metallic”, accanto ad altri sei colori. Il modello più recente vanta una gamma completa di dispositivi di sicurezza, tra cui il sistema di avviso di abbandono della corsia (LDWS – Lane Departure Warning System), l’assistenza alla frenata d’emergenza (Emergency Brake Assist) e un nuovo sistema di riduzione delle collisioni secondarie

L’aggiornato sistema di infotainment Mazda Connect è ora dotato di schermo touchscreen a colori da 8,8 pollici, integrazione wireless dello smartphone e di telecamera posteriore di migliorata qualità. Introduzione della modalità di guida DSC-Track ottimizzata per l’utilizzo in pista. La Mazda MX-5 2024 è disponibile fino al 30 giugno con la formula finanziaria Mazda Get&Drive, che prevede il pagamento di un anticipo pari alla metà del prezzo di listino dell’auto, senza rate e interessi per due anni (TAN 0,00% tasso fisso – TAEG 0,13% tasso fisso), al termine dei quali si è liberi di decidere se tenere l’auto, sostituirla o restituirla.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).