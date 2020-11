Mazda, stile rinnovato e nuove tecnologie per il crossover CX-3

ROMA (ITALPRESS) – Mazda rinnova la sua city crossover e presenta CX-3 2021 con un’ampia serie di aggiornamenti che integrano le tecnologie e funzionalità più recenti, con uno stile rinnovato.

L’accattivante design esterno presenta ora i nuovi badge con il nome che riprende lo stile degli ultimi modelli, ma è nell’abitacolo e nelle dotazioni di tecnologia e sicurezza che si concentrano grandi sviluppi. Gli interni, infatti, si caratterizzano per i sedili dalla nuova conformazione che segue le specifiche della Skyactiv Architecture della Mazda3 e della CX-30. I sedili mantengono il bacino in posizione eretta e conservano la naturale curva a S della colonna vertebrale, contribuendo così alla stabilità della testa per elevato comfort e migliore facilità di guida, sia sulle brevi sia sulle lunghe percorrenze. In termini di sicurezza, invece, tutte le versioni sono dotate del sistema di frenata di emergenza in città con riconoscimento anche notturno dei pedoni. La CX-3 2021 sarà disponibile nelle due versioni Executive ed Exceed.

La prima, offerta con un prezzo di listino di 23.150 Euro, si caratterizza già per la sua completezza di dotazioni tra cui spiccano i cerchi in lega da 18″, i vetri posteriori scuri, il sistema infotainment Mazda Connect completo anche di Apple Carplay wireless e Android Auto, sensori luce/pioggia, il climatizzatore automatico e i sensori di parcheggio.

La versione Exceed, al prezzo di listino di 25.000 Euro, aggiunge i fari full Led, gli interni rivestiti in pelle/tessuto, la Smart Key, l’Active Driving display che proietta i dati di guida su un pannello sopra la plancia, la videocamera posteriore e le fasce sottoporta cromate. Non manca la possibilità di arricchire ulteriormente i contenuti della vettura in termini di sicurezza, grazie al pacchetto i-Activsense (completo di Cruise Control Adattivo, Sistema monitoraggio posteriore con avviso pericolo in uscita dal parcheggio, Avviso stanchezza guidatore, Rilevamento segnali stradali TSR, Fari adattivi a matrice di LED e Monitor 360°) e in termini di comfort ed esclusività con il Leather Pack.

Quest’ultimo comprende i rivestimenti in pelle, a scelta nera o bianca, i sedili anteriori riscaldabili elettricamente, il sedile di guida dotato di regolazione elettrica con memoria e l’esclusivo impianto audio Bose con 7 altoparlanti.

Il gruppo motopropulsore prevede la nota unità benzina 2.0L 121 CV abbinata al cambio manuale a 6 rapporti Skyactiv-MT o, in opzione, alla trasmissione automatica Skyactiv-Drive a 6 velocità. Le versioni con cambio manuale beneficiano del sistema Mazda di disattivazione dei cilindri, che spegne due cilindri quando il motore funziona a carico ridotto o a velocità costante, il che porta a ridurre del 14% i consumi di carburante nel ciclo combinato e le emissioni di CO2. La CX-3 2021 è disponibile in 9 colori carrozzeria. Ordinabile da oggi negli showroom Mazda, la city crossover della Casa giapponese sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da metà novembre.

