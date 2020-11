Mazda, vendite europee in linea con gli obiettivi

ROMA (ITALPRESS) – Mazda Motor Corporation ha reso noti oggi i dati finanziari e commerciali del primo semestre dell’anno fiscale, annunciando la vendita complessiva di 578.000 unità nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2020.

Sebbene il Covid-19 continui ad avere un impatto sulle vendite globali di Mazda, tutte le regioni hanno registrato per il secondo trimestre un miglioramento delle vendite anno su anno. In Giappone, mercato nazionale di Mazda, le vendite del secondo trimestre sono state di 48.000 unità, per un totale di 74.000 unità vendute nel primo semestre. Il Nord America ha registrato per il secondo trimestre un aumento dell’1% anno su anno con 104.000 unità vendute, per un totale di 185.000 unità nel primo semestre. In Cina le vendite sono aumentate nei tre mesi dell’1% con 56.000 unità, registrando la vendita di 117.000 esemplari tra aprile e settembre.

L’Europa ha registrato nel secondo trimestre vendite per 54.000 unità, con un totale di 82.000 vetture nella prima metà dell’anno fiscale.

Dato che Mazda prevede una ulteriore ripresa delle vendite nel secondo semestre, la regione europea procede secondo i piani, per arrivare a 196.000 unità vendute in questo anno fiscale, grazie a una gamma aggiornata di crossover che comprende la Mazda MX-30, la prima vettura elettrica della Casa giapponese, e la Mazda CX-3 2021.

Mazda Italia ha contribuito con un reale valore aggiunto ai risultati delle vendite europee, registrando una crescita del 20% nel secondo trimestre (dal 1° luglio al 30 settembre 2020) rispetto al 2019, in un mercato pressochè stabile nello stesso periodo di riferimento (-1%), spinta dalla CX-30, la crossover bestseller Mazda.

Dal primo al secondo trimestre per Mazda sono migliorati anche gli utili grazie all’aumento delle vendite e alla riduzione dei costi fissi, arrivando a un flusso di cassa libero positivo di yen 95,1 miliardi (786 milioni).

Nella prima metà dell’anno fiscale, Mazda ha registrato un fatturato netto di 1.115,8 miliardi di yen (9,2 miliardi di euro) e una perdita operativa di 52,9 miliardi di yen (437,1 milioni di euro). La perdita netta è stata di 93 miliardi (768,6 milioni).

Con le attività di vendita e produzione tornate ai livelli pre-pandemia nella maggior parte delle regioni, le previsioni della Casa di Hiroshima per l’intero anno restano invariate. Mazda continuerà a monitorare la situazione economica e le tendenze della domanda di automobili in ogni mercato in cui vengono distribuiti i suoi veicoli.

