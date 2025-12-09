Mazzoleni, evento aziendale a Paestum per festeggiare il fatturato record del 2025: Sud strategico

Mazzoleni, leader italiano nei settori agricolo, zootecnico e mangimistico, ha scelto Paestum per il tradizionale appuntamento annuale dedicato agli auguri di Natale con la comunità aziendale.

Un evento simbolico che, quest’anno, assume un significato particolare: celebrare una crescita che ha portato il Gruppo ad una previsione di fatturato consolidato nel 2025 di 175 milioni di euro (rispetto ai 143 milioni di euro di fatturato consolidato nel 2024) — con oltre 2.500 allevamenti serviti nel Centro-Sud e un valore che supera i 30 milioni di euro — e ribadire l’importanza strategica del Mezzogiorno nel piano industriale, grazie alla presenza dello stabilimento Sivam di Battipaglia, cuore produttivo nel comparto mangimistico.

Nell’ottica di rafforzare coesione, visione comune e senso di appartenenza, Mazzoleni ha scelto di riunire in Campania l’intera organizzazione aziendale. Maestranze, tecnici, personale logistico, uffici e management hanno partecipato all’evento, denominato non a caso “Benvenuti al Sud”, che ha coinvolto complessivamente circa 240 collaboratori provenienti da tutta Italia, in particolare dal Nord. Il programma ha previsto l’arrivo all’aeroporto di Salerno, la visita allo stabilimento di Battipaglia, una cena di gala e un tour guidato nel Parco Archeologico di Paestum.

“Crediamo profondamente nel potenziale del Sud, nella qualità delle persone che lavorano qui e nella capacità produttiva sviluppata nello stabilimento di Battipaglia – dichiara Andrea Mazzoleni, ceo del Gruppo –. Organizzare proprio qui il nostro evento annuale significa dare un segnale chiaro: il Mezzogiorno non è una periferia del nostro business, ma un motore su cui intendiamo investire. La crescita del mercato agro-zootecnico nel Sud può essere significativa e noi vogliamo contribuire a costruirla, mettendo a disposizione know-how, innovazione e tecnologie. Inoltre, la nostra volontà è quella di puntare nei prossimi anni sull’espansione del sito industriale e sui giovani talenti del territorio. Battipaglia è un punto di partenza, non di arrivo“.

Fondata nel 1984 da Efrem Mazzoleni, l’azienda ha evoluto negli anni il proprio modello industriale, passando dalla distribuzione di prodotti zootecnici alla produzione avanzata di soluzioni nutrizionali, gestionali e tecnologiche per il benessere animale. L’ingresso in azienda, nel 2011, dell’attuale ceo Andrea Mazzoleni, oggi trentaquattrenne, ha avviato un profondo percorso di trasformazione che ha portato alla nascita, nel 2022, del Gruppo Mazzoleni.

L’acquisizione di Sivam Spa – marchio storico nato nel 1932 – ha rafforzato il posizionamento del Gruppo nel settore dei ruminanti e ampliato la presenza territoriale e commerciale. A Sivam si affiancano oggi Mazzoleni SpA, Mazzoleni Ireland, Martens S.r.l. e il marchio Vitasol, oltre ai brand commerciali ADfood e NutriForce.

Con 215 dipendenti, il Gruppo continua a crescere sia in Italia sia nei mercati esteri, esportando additivi e materie prime in oltre 40 Paesi. Mazzoleni è inoltre riconosciuta per l’attenzione alla qualità del lavoro, figurando per due anni consecutivi tra i migliori luoghi di lavoro per i Blue Collars secondo la classifica Great Place to Work.

“Il nostro impegno – afferma Roberto Pavesi, Direttore Generale di Mazzoleni SpA – è continuare a creare valore industriale investendo nelle persone, nelle competenze e nelle tecnologie. La crescita del Gruppo è il risultato di un lavoro quotidiano condiviso, che unisce territori diversi ma guidati dalla stessa visione: essere un punto di riferimento per qualità, affidabilità e innovazione nel settore agro-zootecnico”.

“Questa importante attività – prosegue Alessandro Begnardi, Direttore Generale Sivam, è la conferma del rilancio che Sivam ha rafforzato dall’ingresso nel Gruppo Mazzoleni, focalizzandosi ancor di più sui territori a maggiore vocazione zootecnica, di cui il Sud, grazie alle sue eccellenze alimentari e non solo, è parte fondamentale. Il focus sulle persone, le competenze ed il loro sviluppo, i territori ed i fabbisogni dei clienti sono gli elementi che guidano il nostro progetto”.

“Chiudiamo il 2025 con orgoglio e con la consapevolezza che questo è solo l’inizio di un percorso ancora più ambizioso – conclude Andrea Mazzoleni –. Il futuro del nostro Gruppo passa da investimenti mirati, dalla forza dei nostri team e da una presenza sempre più solida in tutti i territori in cui operiamo. Continueremo a crescere, insieme”.