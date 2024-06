Mbappé scende in campo e si allena con la maschera tricolore

Pronto a giocare contro l’Olanda nonostante la frattura al naso

Milano, 20 giu. (askanews) – Una maschera tricolore, blu, bianca e rossa. La indossa Kylian Mbappé agli allenamenti in vista del match di venerdi tra Francia e Olanda. Il calciatore francese si è fratturato il naso nello scontro con Danso, difensore dell’Austria, nel primo match della Francia agli Europei in Germania. Nonostante i pochi giorni di convalescenza il calciatore è pronto a scendere in campo nel secondo match della Francia contro gli Orange.