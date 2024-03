Mbda, Béranger: mondo cambiato, così come richieste clienti

Parigi, 13 mar. (askanews) – “Viviamo un cambiamento fondamentale nel mondo, la forza sta modificando il diritto internazionale. E questo sta altresì modificando la richiesta dei nostri clienti, divenuta urgente, con una forte pressione ad accelerare in termini di volumi, di innovazione, di nuove tecnologie, come l’IA, con nuove richieste nel campo del cyberspazio e di nuovi prodotti. Mbda è attiva in questa innovazione, in un mondo che cambia velocemente, confermando la sua mission di offrire ai propri clienti capacità militari per essere superiori sul campo”.

Lo ha affermato il CEO di Mbda, Eric Béranger, alla CEO Press Conference 2024 a Parigi, presentando i risultati 2023 e le prospettive del 2024.

Dopo aver definito il 2023 “anno straordinario”, rispetto ai passi e alle iniziative compiute dall’Unione europea in termini di Strategia europea di Difesa, Eric Béranger, sottolineando la crescita e l’importanza per l’Europa del settore della difesa aerea, ha commentato: “Non so se sia giusto usare la parola ottimismo, saluto le iniziative, positive, che ci aiuteranno, perchè stabiliscono chiaramente un’ambizione di cui si vedono già i progressi. Come Mbda supporteremo come sempre con forza e convintamente queste iniziative, che ci vedono già coinvolti con 31 progetti”.

Mbda è un gruppo europeo multinazionale leader mondiale nel campo dei sistemi d’arma complessi, controllata con uguali regole di Corporate Governance da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%).

.