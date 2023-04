Mbda, contratto da 1,9 mld di sterline in Polonia per la fornitura di missili e lanciatori

Mbda, il gruppo della difesa controllato da Airbus (37,5%), Bae Systems (37,5%) e Leonardo (25%), ha sottoscritto un contratto con l’Agenzia polacca degli armamenti per fornire missili Camm e lanciatori iLauncher per il programma di ammodernamento della difesa aerea PILICA+ della Polonia. Mbda, si legge in un comunicato, fornirà missili e lanciatori per un valore di 1,9 miliardi di sterline per sostenere la modernizzazione e la produzione di un totale di 22 batterie di difesa aerea, rendendo il PILICA+ il più grande programma europeo di acquisizione nell’ambito della difesa aerea a corto raggio all’interno della Nato. Progettato da PGZ, PILICA+ combinerà i missili con guida radar a corto raggio Camm di Mbda con un cannone automatico di fabbricazione polacca e missili con guida infrarosso a cortissimo raggio in un sistema di difesa a triplo livello, gestito da un sistema di comando e controllo polacco e guidato da radar polacchi. PILICA+ opererà come livello più interno di una rete integrata di difesa aerea polacca ad alta capacità che comprende anche il sistema WISLA di livello superiore e il sistema NAREW di livello intermedio, che Mbda sta supportando insieme a PGZ.