Mbda Italia, forte sviluppo nel 2024: ordini a circa 3 miliardi, ricavi oltre 800 milioni

Accelerazione industriale e consegne anticipate, sviluppo di nuovi sistemi per continuare a garantire all’Italia un posto in prima fila nell’integrazione della difesa europea. Il 2024 di Mbda in Italia si e’ caratterizzato come anno di forte sviluppo per offrire ai clienti le piu’ avanzate tecnologie per garantire capacita’ operativa, ovunque essi siano chiamati a portare il loro contributo. Oggi, in occasione della conferenza stampa italiana dell’azienda, e’ stato l’Amministratore delegato di Mbda Italia e Group Director Sales and Business Development Mbda, Giovanni Soccodato, a presentare i risultati del 2024 di Mbda in Italia e le prospettive industriali dell’azienda per il 2025. Tutte le attivita’ realizzate e tutti sistemi in via di sviluppo sono indirizzati al sostegno dell’operativita’ della Difesa italiana e dei Paesi partner, realizzati attraverso le capacita’ che l’azienda esprime grazie alla cooperazione europea, alla base del modello industriale di Mbda.

Nel corso della conferenza stampa l’Amministratore delegato di Mbda Italia ha sottolineato piu’ volte come il 2024 abbia segnato importanti successi che confermano le competenze aziendali e i risultati nei diversi settori di cui l’azienda italiana e’ protagonista; e’ stato infatti l’anno dei lanci di successo per i sistemi di difesa aerea: dopo la qualifica del sistema Maads per l’Aeronautica militare, e’ stato qualificato il Grifo per l’Esercito italiano che integra il Camm-ER, missile di difesa aerea a corto raggio realizzato in cooperazione con il Regno Unito. Grazie ad un lancio di successo dell’Aster 30 dalla Ppa Giovanni Delle Bande Nere, a fine anno e’ stato qualificato in modalita’ “stand-alone” il sistema per la difesa aerea navale e di punto Saam Esd per le unita’ navali multi missione della Marina militare, seguito all’inizio del 2025 dalla qualifica del sistema in modalita’ integrata sulla stessa nave. Questi successi daranno la possibilita’ all’unita’ navale di partecipare all’esercitazione Nato Formidable Shield del prossimo maggio, contribuendo ad una capacita’ missilistica integrata a livello alleato. Prime prove di successo anche per l’Aster B1NT, alla base del sistema Sampt/T NG di nuova generazione.

Non a caso si tratta di programmi di cooperazione che forniranno capacita’ avanzate di protezione aerea non solo all’Italia ma all’Europa nel suo insieme. E’ stato anche l’anno dei sistemi antinave con il primo lancio del Teseo MK2/E per la Marina militare italiana, che apre la strada al percorso di qualifica del sistema e alla produzione del missile. Il Marte ER, l’antinave leggero, e’ stato peraltro scelto ancora una volta all’estero: verra’ integrato nell’elicottero H215 di Airbus in Romania. Il 2024 si e’ caratterizzato anche per sviluppi fondamentali volti ad assicurare alle forze armate italiane e alleate una operativita’ sempre piu’ all’avanguardia da una parte, e rispondente alle mutate esigenze dall’altra. Dal V-Shorad Manpads, missile a cortissimo raggio – nato da un requisito dell’Esercito italiano, che integrera’ la capacita’ di difesa aerea multi-strato del nostro Paese, e di cui sono state definite le caratteristiche che consentiranno di procedere rapidamente alla finalizzazione dello sviluppo – ad una ulteriore configurazione del Marte ER per rispondere ad un requisito della Marina Militare. Senza dimenticare i programmi in cooperazione a cui Mbda in Italia sta fattivamente contribuendo.

Lo sviluppo del nuovo seeker per il Teseo MK/2 ha consentito all’azienda di sviluppare una soluzione innovativa e proporsi per il ruolo di Design Authority nell’ambito del programma FC/Asw. Va peraltro citato il progresso nell’ambito del Gcap per il quale Mbda sta portando avanti sviluppi tecnologici per definire “effectors” evoluti, adatti all’impiego in sistemi di combattimento aereo di sesta generazione. Durante l’incontro, Soccodato ha sottolineato come l’anno trascorso abbia segnato una svolta nell’operativita’ di Mbda in Italia: “Siamo passati da un’azienda che operava a valle di contratti siglati, ad una realta’ che lavora in totale partnership con i suoi clienti, anticipando le loro necessita’ attraverso l’esperienza e le capacita’ di cui l’azienda dispone grazie all’essere parte di un gruppo europeo che ha ancora una volta espresso numeri record a cui anche l’Italia ha contribuito in modo significativo”. Mbda gruppo quest’anno ha infatti registrato ricavi totali pari a 4,9 miliardi di euro, un nuovo record nell’acquisizione di ordini per totale di 13,8 miliardi di euro e un portafoglio ordini che ha raggiunto i 37 miliardi di euro, con un incremento di produzione pari al 33 per cento rispetto all’anno precedente.

Le attivita’ 2024 sono dunque state propedeutiche alle milestone che vedranno l’azienda coinvolta nell’anno in corso, alcune delle quali gia’ superate, come il secondo lancio di Aster dall’Unita’ navale Giovanni Delle Bande Nere per la qualifica del Saam Esd in modalita’ integrata (menzionato sopra), o l’acquisizione di ulteriori missili Aster da parte di Italia, Regno Unito e Francia, recentemente annunciata da Occar, assieme all’anticipazione della consegna di munizioni gia’ contrattualizzate. “Abbiamo obiettivi sfidanti, ma contiamo sull’efficacia dell’impegno profuso nell’anno scorso che ci portera’ ad avviare la produzione del Camm-ER, cosi’ come alla consegna del primo sistema Maads per l’Aeronautica italiana” ha dichiarato Soccodato. E’ per supportare tutte queste attivita’ che il 2024 ha visto l’azienda impegnata a realizzare investimenti su tutti e tre i siti. In particolare va ricordato l’acquisto di terreni per la realizzazione di ulteriori spazi e l’allestimento del laboratorio di microelettronica nel sito del Fusaro di Bacoli (NA), nonche’ l’adeguamento dell’ex Camera di Commercio di La Spezia e i primi spostamenti nella nuova palazzina acquisita per il sito di Roma.

Tutte attivita’ necessarie a supportare il ramp up produttivo perseguito e che continuera’ nel 2025 quando anche a Roma verranno allestiti dei nuovi laboratori (elettroottico, verifica e validazione missile; testa di guerra insensitive munition), cosi’ come a La Spezia per rispondere alla necessita’ di sviluppare, produrre e testare nuove tecnologie e sistemi. Per rispondere a questa enorme spinta in avanti Mbda in Italia, in linea con in gruppo ha continuato ad assumere a ritmi sostenuti arrivando a chiudere il 2024 con oltre 2.000 persone – asset fondamentale per l’azienda – avendo reclutato solo nel corso dell’ultimo anno circa 400 persone, in pratica il 25 per cento in piu’ rispetto al 2023. Un trend destinato a mantenersi per il 2025 quando sono previsti entrare in azienda ulteriori 300 addetti. “Nulla potremmo senza le nostre persone, appassionate, preparate e in grado di mostrare tutta la flessibilita’ necessaria richiesta dal momento storico che stiamo vivendo, cosi’ come senza la nostra filiera nazionale che abbiamo reso piu’ forte e resiliente e su cui continuiamo a contare per la crescita dei volumi di Mbda e del paese”, ha concluso Soccodato.