Mc Dowell e Bauer, due leggende all’Ischia Global Film. Anteprima di Conspiracy of Fear

Gli attori Malcolm Mcdowell (Arancia Meccanica) e Steven Bauer (Scarface) saranno premiati sabato 12 luglio nel gala finale, dell’Ischia Global Film & Music Festival. Un doppio riconoscimento per i due artisti leggendari che si sono ritrovati insieme nel film “Conspiracy of Fear” in programma nella serata finale della 23ª edizione dell’evento dell’estate cinematografica internazionale promosso con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania.

Il film è il secondo lungometraggio dell’attrice, sceneggiatrice e regista Kayla Tabish. Interpreta Alice, una reporter tosta a cui viene concessa un’intervista esclusiva con Evo (Malcolm McDowell), l’amministratore delegato della Compagnia. Dopo la Terza Guerra Mondiale, tutte le aziende e i conglomerati si sono fusi in un’unica forza internazionale. Durante il conflitto è stato rilasciato un impulso elettromagnetico di enorme potenza, che ha reso completamente inutilizzabili tutti i dispositivi digitali. La Compagnia non ha ritenuto opportuno ripristinare tali tecnologie.

Continua ad allungarsi l’elenco delle super star internazionali che saranno sull’isola verde per la 23ª edizione della manifestazione presieduta quest’anno dalla Regista americana Catherine Hardwicke mentre a seguire i giovani del classico contest annuale tra le sale di Forio e Ischia Puerto, le piazze di Lacco Ameno e Casamicciola e le piattaforme digitali mymovies.it ed eventi.org sarà il regista irlandese Jim Sheridan.

Molto attesa anche la partecipazione del regista americano Paul Feig che domenica 6 luglio presenterà ‘Another Simple Favor’. Non chiede il costumista inglese Crispian Sallis (già candidato a tre premi Oscar) a cui verrà assegnato l’Ischia Enrico Job Art Award.