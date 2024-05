Mcc, nel I trimestre l’utile netto sale a 26,6 mln (+286%). Cresce il coefficiente di solidità patrimoniale

Mediocredito Centrale ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto pari a 26,6 milioni di euro, in crescita del 286% rispetto ai 6,9 mln conseguiti nello stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato consolidato rileva la positiva performance di tutte le banche del Gruppo, con la Capogruppo Mcc che ha conseguito un utile di 9,3 milioni (rispetto a 3,7 milioni al 31 marzo 2023), BdM Banca ha registrato un utile di 8,7 milioni (rispetto ad una perdita di 2 milioni al 31 marzo 2023) e Cassa di Risparmio di Orvieto ha rilevato un utile di 3 milioni (rispetto a 2,7 milioni al 31 marzo 2023. Al risultato aggregato delle tre banche, pari a 21 milioni, si aggiungono effetti positivi di consolidamento per 5,6 milioni. Lo rende noto Mediocredito Centrale dopo che il Cda ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato e Individuale di Mediocredito Centrale al 31 marzo 2024. Il margine di interesse è pari a euro 82,5 milioni in crescita del 23% rispetto a euro 66,9 milioni al 31 marzo 2023, grazie al positivo andamento dei tassi di interesse di mercato ed alla crescita del portafoglio creditizio. Il margine di intermediazione, pari a 122,9 milioni, è in crescita del 18% rispetto a 104,3 milioni al 31 marzo 2023. Nel primo trimestre Mcc registra una riduzione del cost income dal 76,3% al 31 marzo 2023 al 72,7% al 31 marzo 2024. Impieghi netti a clientela +1%, pari 9,82 miliardi (rispetto a 9,71 miliardi al 31 dicembre 2023).

Continua il supporto all’economia: erogati nel trimestre più di 490 milioni, di cui il 77% a favore di piccole e medie imprese e il 23% delle famiglie. Grado di copertura dei crediti deteriorati su base aggregata al 43,9% in linea con il dato di fine 2023 (44,1%). Stabili anche l’Npl ratio lordo (7,9% vs 7,8% al 31 dicembre 2023) e netto, pari al 4,6%. Crescita dei coefficienti di solidità patrimoniale: Cet1/Tier1 ratio al 13,88% (rispetto al 13,03% al 31 dicembre 2023) e Total Capital ratio al 15,08% (rispetto al 14,23% al 31 dicembre 2023) che recepiscono il computo dell’utile netto di periodo nel capitale primario di classe 1 (Cet1). I ratio risultano superiori ai requisiti Srep fissati dall’Autorità di vigilanza per il prossimo 30 giugno.

