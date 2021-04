Mcc-Svimez, report sui sostegni alle Pmi. Giorgetti: Aiutare le imprese non basta, bisogna puntare sullo sviluppo

Nel Pnrr si sta ragionando “anche in termini costruttivi di sviluppo, non solo in termini di soccorso” al fine di “accompagnare le prospettive delle imprese nei settori dell’innovazione e della transizione ecologica”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, intervenendo alla presentazione del rapporto “Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19” curato da Svimez in collaborazione con il gestore del Fondo di garanzia per le Pmi, Mediocredito Centrale. “Un’altra osservazione che vorrei fare – ha aggiunto il ministro – si collega al principio di selettività”. Occorre cioè discernere in futuro tra le realtà che “hanno prospettiva economica e che vanno aiutate, e riconoscere quelle che questo tipo di prospettiva non ce l’hanno più. E’ un processo molto delicato che richiede capacità di visione e futuro assolutamente non banale”.

Presentazione del report Mcc-Svimez: il dibattito

Bianchi (Svimez): Rafforzare la struttura finanziaria delle imprese

Attraverso le misure a sostegno della liquidità delle imprese “abbiamo arginato la fragilità delle aziende nel cuore della tempesta, ma poi la fragilità la ritroveremo. Dobbiamo provare a costruire le condizioni per rafforzare la struttura finanziaria delle imprese”. Così Luca Bianchi, direttore di Svimez, nel corso della presentazione del rapporto elaborato assieme a Mediocredito centrale sull’impatto delle misure introdotte dai decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio.

Perazzelli (Bankitalia). 1: In futuro sostegni solo alle Pmi che possono ripartire

Un intervento sulle misure a sostegno della liquidità non andrà fatto “prima di un miglioramento significativo della situazione sanitaria ed economica” e successivamente “queste misure potranno essere rese maggiormente selettive per fare in modo che le risorse vadano alle imprese che hanno prospettive di rilancio”. Lo ha detto Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d’Italia, nel corso della presentazione del report Svimez-Mcc. “La produttività del Paese non cresce da 20 anni” e questa situazione “è marcata maggiormente al Sud. Sui problemi strutturali si è innescata la crisi derivata dalla pandemia” e “occorre particolare attenzione al fatto che le regioni sbilanciate su turismo e ricettività non subiscano dei danni permanenti”, ha aggiunto Perrazzelli.

Perazzelli (Bankitalia). 2: La task force esempio di collaborazione tra istituzioni

“L’interazione tra noi e il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale è stata proficua e si è intensificata in questo periodo su vari fronti”, come quello della task force, che è un “esempio di come si possa lavorare in maniera efficace tra le istituzioni” ha detto ancora Alessandra Perrazzelli. I prestiti con garanzia e le moratorie, infine, “hanno rappresentato una strategia fondamentale da parte del governo” nel corso dell’emergenza innescata dalla pandemia.

Cesare (Mcc): Un rapporto necessario per capire prossimi passi

“Il rapporto sul Fondo di garanzia per le Pmi che presentiamo oggi è un grande lavoro, che da una fotografia analitica e completa di tutto ciò che èaccaduto nel tessuto produttivo del Paese in termini di esigenze economiche. Così Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito centrale, durante la presentazione del Rapporto Svimez sul Fondo di garanzia per le Pmi. “Ritengo dia un ulteriore servizio e spunto per tutti i soggetti coinvolti: un contributo per capire meglio cosa e’ successo e mettere in pista nuove iniziative per la ripresa”, ha detto.