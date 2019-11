McCartney a Napoli: venduti finora 9 mila biglietti, ma soprattutto a stranieri. Organizzatori delusi

Sono 9 mila i biglietti presi nella prevendita on line per il grande concerto di Paul McCartney in programma il 10 giugno in piazza del Plebiscito a Napoli. I ticket sono stati acquistati in gran parte negli Usa e in altri Paesi europei come Inghilterra, Spagna, Germania e Grecia. A rivelarlo è il suo manager per l’Italia, Mimmo D’Alessandro, che durante la presentazione dell’evento nel capoluogo campano non nasconde un po’ di delusione. “La Campania ha risposto poco rispetto alle aspettative mie, ma soprattutto del suo staff, che si attendeva un sold out immediato – spiega – i presupposti però sono buoni e sono sicuro che ce la faremo”. I prezzi dei biglietti, che da domani potranno essere acquistati anche nelle rivendite autorizzate, vanno da 87 a 220 euro, ma questi ultimi, riservati alla tribuna da 2.500 posti che sarà allestita davanti all’ingresso di Palazzo reale, “sono praticamente esauriti – dice D’Alessandro – restano quelli da 87 euro per i posti in piedi. Si tratta dei prezzi più bassi in Europa”. Il manager sottolinea che è stato l’ex Beatles a scegliere Napoli. “Quando è venuto qui nel 1991 – racconta – mi ha detto che prima o poi avrebbe voluto esibirsi in questa piazza”. La capienza prevista è presumibilmente per 20/25 mila persone. Il capoluogo campano sarà la prima delle due tappe italiane del tour ‘Freshen Up’ di McCartney, che il 13 giugno toccherà il Lucca Summer Festival. “Sarà sicuramente l’ultima volta che lo vediamo, almeno in Italia – anticipa D’Alessandro – saranno tre ore spese veramente bene, durante le quali riproporrà la musica dei Beatles e il meglio della sua carriere da solista”.