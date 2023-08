McDonald’s: 100 nuove assunzioni di Addetti alla Ristorazione

La nota catena di ristoranti cerca nuovo personale in Italia

McDonald’s effettuerà oltre 100 nuove assunzioni riguardanti soprattutto Addetti alla Ristorazione e Gestori di Ristoranti, con ottime doti relazionali e di leadership, flessibilità e disponibilità oraria, orientamento al lavoro di squadra e al cliente, capacità multitasking e gestione del tempo. Gli Addetti alla Ristorazione – Crew di Cucina e di Sala, dovranno preparare prodotti dalla qualità eccellente, collaborare con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e vivere un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti; i Restaurant Manager dovranno gestire l’organizzazione del ristorante, incluse attività di logistica e approvvigionamento, coordinare e far crescere una squadra di collaboratori, organizzare la formazione dei nuovi colleghi, occuparsi dei turni e della qualità del servizio, dell’accoglienza e della soddisfazione dei clienti. McDonald’s, nota catena di ristoranti di fast food, presente in Italia con più di 670 ristoranti dove lavorano oltre 32.000 persone, offre un ambiente giovane e stimolante all’interno del quale è fondamentale il contributo di tutti per raggiungere insieme gli obiettivi e dove l’unicità di ognuno rappresenta un’importante fonte di arricchimento. McDonald’s si prende cura dei propri collaboratori supportandoli affinché possano costantemente migliorarsi, riconoscendo il ruolo fondamentale della formazione continua come motore per una crescita personale e professionale, organizzando regolarmente corsi e programmi di formazione.

