McDonald’s assume oltre 100 Addetti Ristorazione, Hostess e Steward

L’azienda ricerca nuovo personale per i 670 ristoranti in Italia

McDonald’s, catena di ristoranti di fast food, assume oltre 100 Addetti alla Ristorazione, Hostess e Steward, Gestori di Ristorante e tante altre figure, da inserire presso i 670 ristoranti presenti sul territorio nazionale. Gli Addetti alla Ristorazione (Crew di Cucina e di Sala) dovranno collaborare con i colleghi, gestire al meglio le richieste dei clienti, conoscere gli elementi della gestione di una cucina professionale e preparare prodotti di ottima qualità, accogliere i clienti supportandoli nella scelta dei diversi menù impegnandosi affinchè possano vivere un’esperienza piacevole; Hostess e Steward dovranno assistere i clienti in sala accogliendoli e assistendoli, partecipare allo svolgimento di feste curando la qualità del servizio offerto, curare il mantenimento e la preparazione del materiale di marketing, collaborare a mantenere un adeguato decoro, curare l’aspetto del ristorante e svolgere attività operative in caso di necessità; i Gestori dei Ristoranti dovranno svolgere le procedure operative del ristorante, mantenere gli standard di sicurezza, igiene e qualità del prodotto, supervisionare e coordinare l’attività dei propri collaboratori, gestire l’organizzazione del ristorante e delle squadre, lavorare in team con lo store manager ed i colleghi per sviluppare le vendite e raggiungere l’eccellenza nel servizio al cliente. McDonald’s offre anche opportunità di Stage per Addetti alla Contabilità, i quali dovranno contabilizzare le fatture fornitori, controllare gli ammortamenti mensili, occuparsi delle scritture contabili, supportare il dipartimento Sviluppo e rispondere ai fornitori per eventuali chiarimenti su pagamenti o similari. I tirocinanti, durante il corso, acquisiranno competenze relazionali in una realtà aziendale multinazionale, autonomia nelle proprie attività e capacità di analisi dei dati, conoscenza dei principi contabili di riferimento e delle principali fattispecie IVA relative all’acquisto di beni e servizi.

