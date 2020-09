McDonald’s: assunzioni di diplomati

La grande catena di ristorazione cerca Addetti Sala e Cucina

McDonald’s, la più grande catena al mondo di ristoranti di fast food, è alla ricerca di Addetti alla Ristorazione, che si divideranno tra attività di cucina e di sala, da assumere presso diversi ristoranti in Italia. In cucina, i candidati si occuperanno della preparazione di prodotti dalla qualità eccellente, della collaborazione con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, della conoscenza di tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità. In sala, invece i candidati si occuperanno dell’accoglienza dei clienti e di supportarli ai “kiosk” nella scelta dei diversi menù e di far vivere loro un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti. La ricerca è rivolta a persone in possesso di diploma di scuola media superiore, preferibilmente con conoscenza di un’altra lingua (oltre a quella italiana) con flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi; collaborativi, precisi, intraprendenti e soprattutto curiosi, con ottime doti relazionali, con orientamento al team working, approccio multitasking, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente.

