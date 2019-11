Mcl, educazione, lavoro e legalità: convegno con Costalli, Cutolo, Sepe, de Raho, de Magistris e Manfredi

Domani 30 novembre alle 9,30 nell’Aula Pessina dell’Università Federico II di Napoli, in corso a Umberto I, si concluderà la III edizione della Active school jobs di Mcl.

Protagonisti della giornata saranno il presidente nazionale di Mcl Carlo Costalli, il vicepresidente nazionale Michele Cutolo, il cardinale Crescenzio Sepe, il procuratore Federico Cafiero de Raho, il sindaco Luigi de Magistris e il rettore Gaetano Manfredi, moderati dal direttore di Rai Vaticano Massimo Milone.

“Educare i giovani per cambiare: ripartire dalla dignità della persona per costruire una nuova cultura del lavoro e della legalità. E’ nella formazione la chiave di volta del futuro che vogliamo”, dichiara Carlo Costalli, presidente nazionale del Movimento Cristiano lavoratori. “Il lavoro e la legalità devono essere la priorità del Paese” ribadisce Michele Cutolo, vicepresidente nazionale di Mcl. ” Stiamo assistendo in questi mesi a tante crisi industriali, come quelle della Whirlpool a Napoli e tante altre in Campania per le quali ci vuole la massima attenzione – ha affermato ancora Cutolo aprendo la tre giorni dell’iniziativa di Mcl intitolata “Educazione, lavoro, legalità per rilanciare il Paese -. Così come la legalità sul posto di lavoro è centrale per costruire un futuro migliore le le prossime generazioni”.

Scarica il programma