Mcl, Napoli celebra 50 anni di storia del movimento. Michele Cutolo: Bene Manfredi, ora pensi alle periferie

“Cinquant’anni del Movimento Cristiano Lavoratori sono una bella età, anche per le organizzazioni sociali. Questa per Mcl è un’occasione per recuperare i valori di fondo, a cominciare dalla fedeltà al magistero sociale della chiesa. Siamo un’organizzazione sociale da sempre rivolta alla persona, ma oggi ci troviamo in un contesto sociale e formativo totalmente diverso rispetto a quando siamo nati”. Ad affermarlo, nel corso del convegno che, sabato 15 giugno, ha celebrato a Napoli i 50 anni di Mcl, è il presidente nazionale Antonio Di Matteo.

Di Matteo: Lavoro, puntare su formazione e aiuti alle imprese

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è da sempre quello di combattere e azzerare la povertà ma soprattutto di puntare sul lavoro, che deve essere equamente retribuito”. La crescita del lavoro si ha – ha sottolineato Di Matteo – aiutando “le imprese a essere competitive grazie anche alla formazione dei lavoratori e di chi deve riconvertirsi”. “Tanti provvedimenti adottati di recente – continua – vogliono risolvere i problemi dell’oggi ma invece il tutto va visto in prospettiva. Siamo in una posizione di autonomia, di una sensibilità moderata è difficile trovare soluzioni adottate dagli ultimi governi che ci piacciono”.

Cutolo: Rdc, basta polemiche. Sud, opportunità Pnrr

Michele Cutolo, numero 2 in Italia di Mci e presidente del movimento nella provincia di Napoli, si sofferma sulla situazione sociale e politica della città. “Siamo contenti di quello che sta facendo l’amministrazione comunale di Gaetano Manfredi – afferma -, i risultati si vedranno a metà termine sul piano urbanistico e sulle infrastrutture”. Ma aggiunge: “Noi siamo orgogliosi della nostra autonomia, il principio che ci ispira è quello di essere vicini al prossimo. In questa città dal punto di vista sociale va fatto tanto, speriamo che le nostre proposte vengano prese in considerazione. Un esempio? Aree a verde da curare a Napoli e area metropolitana, c’è un abbandono totale in tutte le periferie. Inoltre bisogna puntare, da un lato, alla valorizzazione del lungomare; dall’altro a una reindustrializzazione grazie ai fondi del Pnrr per il Mezzogiorno e il nostro territorio, senza polemizzare sul reddito di cittadinanza”.

Nappi: Mcl, tante iniziative importanti senza urla inutili

“Il Movimento cristiano lavoratori fa tanto nel sociale, con iniziative importanti in un contesto di disgregazione sociale drammatica per dare sostegno a chi lavora – ha detto nel suo intervento Severino Nappi, consigliere regionale Lega -. L’impegno e l’attenzione sono costanti, anche ad esempio nell’Est europeo dove opera da anni in modo silenzioso. Le iniziative urlate non servono. Sul piano regionale c’è un’assenza totale di attivazioni del lavoro, nonostante i fondi europei, Mcl denuncia una visione strategica di questo territorio. Il voto di disperazione e clientelare lo fa capire, così come la speranza in sussidi che invece deve essere sostituito dal lavoro dignitoso. Il nuovo governo va visto come un avviso di sfratto a De Luca, per dare impulso al Mezzogiorno e la Campania, bisogna dare un impulso alla politica nazionale”.

Clemente: Autonomia differenziata, Sud a rischio

Pasquale Clemente, direttore responsabile del Roma, ricorda che “qui il Banco di Napoli è andato disperso, segno del disastro totale su questo territorio dove non ci sono pari condizioni e ora il governo si appresta a varare una misura squallida come quella dell’autonomia differenziata, è una cosa sulla quale non si può tacere. Napoli non ha voci nazionali, il Sud è escluso e anche il nostro gettito va al Nord dove si sviluppano economie che non c’entrano niente con il Sud”.

Inchignoli: Fiduciosi nonostante le difficoltà

Ma “nonostante le difficoltà bisogna essere fiduciosi”, ha sostenuto Antonio Inchingoli, segretario generale di Mcl, ricordando le difficili origini del movimento (“quando siamo nati, nel 1972, uscendo dalla Acli – ha ricordato – non fummo sostenuti neanche dalla Chiesa”).