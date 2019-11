MD, nel cuore dell’Irpinia il punto vendita n. 121 della Campania. Domani l’inaugurazione a Montella

Anche Montella, comune nel cuore dell’Irpinia in provincia di Avellino, avrà il suo punto vendita MD. Verrà inaugurato giovedì 28 novembre in strada ex SS 164 Partenopoli – Croci di Acerno, alla presenza delle autorità locali: un tradizionale taglio del nastro che segnerà fin da subito l’aprirsi delle porte per i clienti. Del resto lo store è destinato a servire gli oltre 7.000 abitanti del comune e un vasto bacino di comuni limitrofi, in una zona di bassa densità di servizi commerciali, ma potrà interessare anche il sempre maggior numero di turisti attratti dalle bellezze naturalistiche della regione. La collocazione è infatti su una strada suggestiva, oltre che di importante scorrimento: quella che dai Monti Picentini porta verso il litorale salernitano.

Con questa nuova apertura sale a 121 il numero dei punti vendita in Campania, regione dove MD Spa è nata 25 anni fa e ha il suo quartier generale. Un ulteriore segno della volontà del secondo player italiano del settore discount di continuare a investire sul territorio locale portando crescita anche a livello occupazionale. Nel nuovo punto vendita verranno impiegati infatti 18 dipendenti, tutti locali e con un’età media 33 anni.

Il nuovo store avrà un’estensione di quasi 1.000 metri quadrati, di cui 750 dedicati agli alimentari, con 6 casse e 6 corsie di vendita. I banchi serviti e a libero servizio sono collocati su tutto il perimetro, mentre la macelleria avrà il laboratorio a vista. All’ingresso troviamo il reparto ortofrutta, fiore all’occhiello del marchio, offre prodotti di stagione provenienti anche da agricoltura biologica insieme alle oltre 2000 referenze a marchio privato che saranno a disposizione di tutti i clienti anche dei più esigenti attenti alla salute.

L’apertura sarà dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 con orario continuato e la domenica dalle 8,.30 alle 20,30.La clientela avrà a disposizione un ampio parcheggio con ben 150 posti auto.



Secondo player italiano nel settore discount

Md è il secondo player italiano del settore discount che con il marchio MD, detiene oltre 780 punti vendita in tutta Italia, serviti da 8 centri logistici per la distribuzione. L’azienda, fondata 25 anni fa dal Cav. Patrizio Podini che tuttora la presiede, detiene una quota di mercato del 15%, occupa 7.000 dipendenti e ha chiuso il 2018 con 2,5 Mld di vendite nette, pari ad un incremento del 7,7% su anno precedente.