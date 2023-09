MD Discount: nuove assunzioni di 100 Addetti Vendita

L’azienda cerca nuovo personale per gli 820 punti vendita in Italia

MD Discount, uno dei più importanti player della grande distribuzione, effettuerà 100 nuove assunzioni, che riguarderanno soprattutto Addetti alla Vendita, sicuramente la figura più ricercata all’interno dei grandi supermercati, che saranno inseriti nei diversi settori. Le altre figure ricercate sono Store Manager, Vice Store Manager e Manager di Zona. Gli Addetti alla Vendita dovranno caricare la merce negli appositi scaffali, accogliere la clientela, sistemare il negozio e occuparsi di tutte le attività di cassa; gli Store Manager dovranno provvedere alle operazioni fiscali e contabili, relazionarsi con la clientela, gestire gli ordini, gestire lo scarico, l’allestimento e il rifornimento delle merci e gestire il personale; i Vice Store Manager dovranno affiancare lo store manager nelle operazioni fiscali e contabili, nella gestione degli ordini, nello scarico, nell’allestimento e nel rifornimento delle merci, nel preparare le aree promozionali, nella gestione del personale e nelle relazioni con la clientela; i Manager di Zona dovranno invece supportare gli store manager nella gestione amministrativa e commerciale dei punti vendita, verificare la corretta applicazione degli standard aziendali in termini sia organizzativi sia commerciali, gestire il fatturato e la produttività del punto vendita e di zona e supportare il personale di vendita nella risoluzione delle varie problematiche. I nuovi collaboratori, che saranno inseriti negli 820 punti vendita presenti sul territorio nazionale, dovranno essere in possesso di diploma o di laurea, essere flessibili, dinamici e creativi, avere orientamento al cliente e agli obiettivi, capacità di gestione di un team, buona propensione ai rapporti interpersonali, buone doti organizzative e capacità di problem solving.

Per verificare tutte le figure… continua a leggere