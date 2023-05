MD, domani l’apertura del centro commerciale di Marcianise: ci lavoreranno in tutto 54 addetti

Sorge all’uscita del casello autostradale A1 di Caserta Sud l’area commerciale MD in cui troveranno posto il primo punto vendita a Marcianise della catena, il 24o in provincia di Caserta e il 126o in Campania, e gli store Grandarredo e Soreca Abbigliamento, insegne molto note nella regione e in tutt’Italia.

L’Area Commerciale MD, il primo investimento di questo tipo del gruppo guidato dal Cav. Patrizio Podini, occupa una superficie totale di 4.700 m2 di cui 2.200 lordi destinati allo store MD che adotta il format più recente della catena “La Via del Fresco” su una superficie di vendita pari a 1.497 m2. Sorge in un’area in precedenza abbandonata che in una decina di mesi di lavoro è stata ripristinata e oggi si propone come un’opera di rivalutazione di quel territorio e centro di aggregazione grazie anche alla compresenza di insegne partner come Grandarredo e Soreca Abbigliamento, di un bar al servizio dei clienti e un grande parcheggio per 240 posti auto.

Gli addetti delle tre insegne assommano a 54 persone, di cui 22 per MD, 20 per Grandarredo e 12 per Soreca Abbigliamento, ma si prevedono a breve ampliamenti di organico in relazione alle ampie superfici di vendita.

Attesi all’inaugurazione, in programma giovedì 25 maggio alle ore 9, il neoeletto sindaco di Marcianise Antonio Trombetta e il volto noto della televisione Giorgio Mastrota, testimonial di Grandarredo, che affiancheranno il cavalier Podini, Elia Bonadie della proprietà di Grandarredo e Carlo Soreca, titolare di Soreca Abbigliamento, durante il taglio del nastro.

L’inaugurazione sarà accompagnata dalla distribuzione all’ingresso delle scuole vicine di merende e succhi di frutta a marchio “Lettere dall’Italia®”, il marchio privato con cui MD seleziona le migliori proposte alimentari italiane, privilegiando quelle più tipiche e rappresentative delle produzioni locali.

Lo store MD si sviluppa su un’area a pianta rettangolare per due terzi dedicati al food con banchi a libero servizio sul perimetro dove spicca il laboratorio di macelleria reso completamente a vista da grandi vetrate. Strutturato su sette corsie e sei casse, il punto vendita si caratterizza come da format per una grande offerta di prodotti freschi, dal reparto ortofrutticolo con frutta e verdura rifornita quotidianamente, ai banchi serviti di panetteria con pane caldo tutti i giorni, di gastronomia con preparazioni sul posto oltre al pollo allo spiedo, di macelleria con i migliori tagli e selezioni, fino all’ittico take way. L’offerta tiene fede alla filosofia di MD che si riassume nel claim “Buona Spesa, Italia”, cioè consentire una spesa sostenibile per qualità e costi, grazie anche alla scelta di produttori locali di eccellenza, e socialmente attenta a servizi come la parafarmacia, il click&collect, il pagamento con gift card.

Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 21.