MD dona 100mila euro all’ospedale Cotugno di Napoli

“Un grande gesto di solidarietà e, allo stesso tempo, un importante riconoscimento per l’ospedale che meglio di tutti, a livello internazionale, ha saputo contenere e fermare l’epidemia da Covid-19”. Così il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto esprimere – attraverso il suo profilo Facebook – il proprio personale ringraziamento al cavalier Patrizio Podini e al Gruppo MD, che ha donato 100 mila euro all’ospedale Cotugno di Napoli.

Una donazione resa possibile dalla sensibilità dei clienti che hanno prontamente aderito all’iniziativa promossa da MD per aiutare chi, in questi mesi difficili, ci ha aiutato, combattendo in prima linea l’emergenza sanitaria.

Nel mese di maggio, presso tutti i punti vendita della rete diretta MD, sono infatti state vendute piante di Azalea, il cui ricavato (100 mila euro appunto) è stato interamente donato al nosocomio napoletano, centro di riferimento per le malattie infettive e modello di eccellenza in Italia per organizzazione e qualità del servizio offerto.