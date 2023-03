Md, il patron Patrizio Podini inaugura a Giugliano il 124° punto vendita della Campania

Ha aperto i battenti a Giugliano (in via Antica Giardini) un nuovo Md, il 71° in provincia di Caserta, il 124° campano. All’inaugurazione sono intervenuti il patron del gruppo, Patrizio Podini, e i vertici della società Esa Food Srl, affiliato storico di Md (di cui gestisce altri 5 punti vendita, il primo aperto nel 1996).

Realizzato nel giro di due anni, il punto vendita di Giugliano occupa una superficie di 2.000 mq (terreno di proprietà di Md Immobiliare) di cui 1300 per l’esposizione e la vendita, con un assortimento che è dedicato per il 60% al food. Vi lavorano 30 persone con un’età media di 28 anni. Sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20,30 e dispone di un parcheggio per 100 posti auto. Il format adottato a pianta rettangolare con sette ampie corsie e 6 casse, conferma la scelta di funzionalità e chiarezza espositiva che contraddistingue i più moderni punti vendita MD, con l’adozione delle migliori tecnologie a basso consumo energetico, pannelli fotovoltaici, impianto d’illuminazione a Led.

“Fiore all’occhiello dello store – si legge in una nota – saranno i prodotti caseari del territorio e le specialità Lettere dall’Italia® con cui MD seleziona le eccellenze del Made in Italy regionale e nazionale, oltre ai prodotti freschi dell’ortofrutta che negli MD rappresenta un reparto d’eccellenza. L’offerta per la spesa quotidiana è completa e offre lungo il perimetro il reparto del Pane, confezionato e dorato, della Pasticceria fresca, della Gastronomia con il servizio pollo allo spiedo, della Macelleria con laboratorio a vista, il banco dell’Ittico che propone pesce fresco pulito e confezionato. L’offerta alimentare continua con la gamma del banco dei Salumi e Formaggi confezionati e l’Enoteca con le famiglie dei vini e gli autoctoni di Enotrium®.Le aree dedicate alle marche MD, da Lettere dall’Italia®, alla linea salutistica Vivo Meglio, alla gamma BIO, sono ampie e ben identificate per rispondere alla domanda crescente nelle aree funzionali, come i prodotti senza lattosio, il gluten free e gli alimenti proteici. Il reparto Non Food, infine, è completato dall’espositore Parafarmacia e offre il servizio gift card e click & collect. Attiva anche la piattaforma di vendita online MDWEBSTORE.IT“.