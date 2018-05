Md, nuovo investimento nel napoletano

Md Spa, gruppo leader nella distribuzione discount, inaugura un nuovissimo punto vendita in affiliazione giovedì 17 maggio in corso Europa 41 a Sant’Antimo. A testimoniare l’importanza di questa realtà commerciale per il territorio, all’apertura saranno presenti il Sindaco dott. Aurelio Russo insieme alla Giunta Comunale e al Maresciallo del Carabinieri. Si tratta del secondo store a marchio Md in città, il 69esimo per la Provincia di Napoli e il 120esimo in Regione.

Il nuovo store Md, di proprietà della M.P. Group Srl, è un negozio di 1000 mq con 24 dipendenti, tutti sui 24 anni e della zona. La M.P. Group Srl ha scelto Md Spacome partner commerciale in virtù della grande affidabilità che la rappresenta. L’azienda vanta un fatturato 2017 di 2,3 miliardi di euro, è il secondo player italiano del settore discount con una quota di mercato del 15% e dispone di otto centri logistici sparsi su tutto il territorio italiano.

Il Gruppo, con sede in provincia di Caserta, occupa oltre 6500 dipendenti e, da un’indagine realizzata in esclusiva dalla società tedesca indipendente Statista per il settimanale Panorama, è stato inserito tra le aziende dove si lavora meglio in Italia e al primo posto tra le aziende della grande distribuzione alimentare.

“Con questa nuova apertura abbiamo voluto contribuire in modo attivo all’economia di questo grande territorio in cui è nata la nostra azienda 24 anni fa – afferma il presidente di Md Spa Patrizio Podini. La posizione strategica dello store a pochi metri dalla Strada statale 162 Nc Asse Mediano, dalla Strada provinciale 500 dell’Asse Perimetrale di Melito e dalla Strada statale 7 bis di Terra di Lavoro è stata scelta per soddisfare il vasto bacino di utenza e per offrire ai residenti prodotti di qualità a prezzi concorrenziali”.

L’Md di corso Europa a Sant’Antimo, accoglie i clienti in un ambiente luminoso, 4 casse e 5 corsie di vendita. All’ingresso il reparto ortofrutta – il fiore all’occhiello di Md – offre frutta e verdura di stagione anche da agricoltura biologica insieme alle oltre 2000 referenze a marchio privato tra cui linee di prodotti salutistici, per intolleranti, vegani o vegetariani e prodotti Dop e Igp. Troviamo poi i reparti di gastronomia e macelleria assistiti e un laboratorio a vista per il pane in doratura, senza dimenticare l’area dedicata al “no food” con tanti articoli del “bazar”: elettrodomestici, casalinghi e articoli high tech a costi concorrenziali rispetto agli specialisti del settore.

Lo store è aperto da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 20.30 e la domenica dalle 8.00 alle 14.00. 70 posti auto sono a disposizione della clientela.