Md, la “Buona Spesa” diventa smart: promozioni e servizi a portata di click

La “Buona Spesa” diventa ancora più smart: Md lancia la sua nuova App, completamente rivisitata sotto il profilo grafico e funzionale.

L’applicazione, gratuitamente disponibile e scaricabile su tutti i device iOS e Android, è stata realizzata da Dedagroup, società sviluppatrice di software, nonché uno dei più importanti attori dell’Information Technology “made in Italy”, guidata da Marco Podini, figlio del presidente Md Patrizio Podini, a conferma della vocazione all’innovazione e alla ricerca che guida la famiglia.

Dall’interfaccia semplice e intuitiva, si pone come ulteriore strumento per venire incontro alle esigenze del cliente, sempre più tecnologico e attento nel comporre il proprio carrello della spesa. La App consente infatti di pianificare in modo efficiente i propri acquisti, conoscere in tempo reale le ultime offerte, le promozioni e i servizi, e di rimanere costantemente aggiornati su quanto avviene nel proprio punto vendita (orari, eventuali chiusure, novità).

Un servizio utile, ma non solo. L’ambizione del nuovo strumento è infatti concentrare in un unico spazio virtuale il mondo della “Buona Spesa”: prodotti – sempre sicuri, di qualità e ad un prezzo concorrenziale – ma anche ricette e idee per valorizzare al meglio l’eccellenza italiana con tutti i piatti del blog di cucina Casa Md.

Una Penisola da scoprire fisicamente e non solo a tavola, grazie alla sezione Md Viaggi, che offre pacchetti e offerte, anche last minute, per immergersi nelle ricchezze del territorio. Ancora più a portata di click, inoltre, i prodotti no-food, con una sezione interamente dedicata al mondo del webstore e un ampio catalogo che spazia da smartphone ed elettronica a sport e tempo libero, dall’occorrente per l’ufficio e la scuola ai piccoli e grandi elettrodomestici.

La “Buona Spesa” è insomma sempre più vicina al cliente: la App rappresenta il primo tangibile passo di un percorso di acquisto “su misura”, personalizzato, studiato sulle esigenze e i gusti del singolo, che possa creare una vera e propria relazione tra il cliente e il supermercato di fiducia. Già da ora è infatti possibile stilare la propria lista della spesa scegliendo tra i prodotti del punto vendita selezionato. Ad ognuno, insomma, la sua spesa. Purché conveniente, di qualità e ovviamente sicura.

Sicurezza che è un tassello imprescindibile della filosofia Md, ancora di più in un periodo complesso e delicato come quello che stiamo vivendo, che richiede uno sforzo di responsabilità collettiva e un ripensamento delle proprie abitudini, anche grazie ad una tecnologia capace – appunto – di semplificarci la vita.

L’insegna, anche in pieno lockdown, ha continuato a operare a pieno regime, adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza di dipendenti e clienti, favorendo e implementando modalità di acquisto smart. Un impegno che prosegue conl’operazione “Proteggersi Conviene”: dal 3 al 27 settembre, con una spesa minima di 20 euro, si riceverà in regalo una mascherina chirurgica confezionata singolarmente.