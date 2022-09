Md, nuovo punto vendita ad Arzano: oggi l’apertura

Apre oggi in via D’Auria 1 ad Arzano il nuovo punto vendita affiliato MD, il 74esimo negozio dell’insegna della buona spesa nella provincia, il 98esimo in Campania. Un appuntamento importante per la comunità della cittadina alle porte del capoluogo, che prevede la presenza alla cerimonia di inaugurazione del Cavaliere Patrizio Podini, del Presidente della Camera di Commercio di Napoli, del Sindaco di Arzano e del Responsabile Affiliazione MD Gennaro Gargiulo.

“Ancora una volta – si legge in una nota – MD scommette sulla Regione, realizzando un investimento con rilevanti ricadute in termini occupazionali e di riqualificazione del territorio. Sono 28 i dipendenti dall’età media di 30 anni che metteranno la loro competenza al servizio della clientela del punto vendita sorto su un’area precedentemente abbandonata. Le famiglie che sceglieranno MD troveranno ad accoglierle personale preparato e avranno a disposizione una superficie di oltre 1100 m2 disposta su 5 corsie in un layout moderno e funzionale per scoprire tutte le proposte alimentari e non. Tra queste, laboratori a vista di macelleria e panetteria e banchi serviti e self-service di tutte le categorie. Tutti coloro che vorranno recarsi nel punto vendita – aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 20,30 – potranno usufruire dell’ampio parcheggio riservato da 130 posti”.