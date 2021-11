Md, riapre il punto vendita di Macerata Campania (Caserta)

Md Spa ha riaperto venerdì 26 novembre il punto vendita diretto di Cerignola (Foggia) e, dopo un’attenta ristrutturazione, quello affiliato di Macerata Campania (Caserta). Non si ferma l’impegno di MD nel rinnovare costantemente la rete vendita consapevole dell’importanza di proporre un’esperienza d’acquisto sempre più confortevole e moderna.

Il negozio pugliese è nuovamente pronto ad accogliere i consumatori nella nuova sede di via Candela, angolo viale Europa, che si sviluppa su una superficie complessiva di 1800 m2 di cui quasi 1200 dedicati alla vendita. Un MD in più per le famiglie di Cerignola: il nuovo store è infatti il secondo dell’insegna in città, l’undicesimo nella provincia e il 57° della regione.

A inaugurarlo il Sindaco della cittadina Francesco Bonito che ha ammirato la razionale e accogliente organizzazione degli spazi, la luminosità delle corsie diffusa dai dispositivi a led, la ricca esposizione dedicata ai prodotti food, in larghissima parte espressione di produzioni locali, quali le immancabili orecchiette pugliesi Lettere dall’Italia® e il pregiato Primitivo di Salento IGT Pietralitta.

Il punto vendita si sviluppa nel rispetto del più moderno format aziendale: pianta rettangolare a 7 corsie e 6 casse il cui biglietto da visita è l’imponente e curatissima esposizione di ortofrutta appena oltrepassate le ampie vetrate d’ingresso. Reparto questo self-service, mentre macelleria, gastronomia e panetteria sono serviti.

Il punto vendita conta su un team composto da 25 persone dall’età media di 29 anni. Una concreta testimonianza di come l’insegna ancora una volta investa nei giovani, vero volano per lo sviluppo del territorio.

Per un accesso comodo e funzionale un ampio parcheggio con 215 posti auto è a disposizione della clientela, che potrà recarsi nel punto vendita da lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 21:00.

Dopo importanti lavori di ristrutturazione ha riaperto anche il punto vendita affiliato di Macerata Campania. Il ventesimo negozio della provincia attende i clienti con un layout completamente rinnovato, mettendo a disposizione 1100 m2 di superficie di vendita – di cui 900 destinati al food – suddivisi in otto corsie e un parcheggio di 70 posti auto riservato.

Uno store moderno – aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 20:00 – che si propone come punto di riferimento per i consumatori, sia per la qualità ormai riconosciuta delle proposte MD, sia per l’attenzione al servizio affidato ai 15 addetti alla vendita pronti ad accogliere le famiglie con la loro professionalità, messa a disposizione in particolare per i reparti serviti di panetteria, gastronomia e macelleria.

Vero e proprio biglietto da visita dell’insegna, l’attenzione per i prodotti locali. Tra le proposte, Aglianico rosato del Sannio DOC Diapason e pasta trafilata al bronzo Pasta Reale.