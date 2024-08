Mea Engineering entra a far parte del Gruppo Almaviva

Mea Engineering Srl entra a far parte del Gruppo Almaviva attraverso l’acquisizione del 58% delle quote da parte della controllata B.M. Tecnologie Industriali SpA Società Benefit. L’operazione consente ad Almaviva, gruppo italiano di innovazione digitale, leader in Italia nell’integrazione e nella digitalizzazione dei servizi nel settore idrico, di rafforzarsi ulteriormente e verticalizzare il proprio business.La stretta e consolidata collaborazione tra il Gruppo Almaviva e Mea Engineering rende immediatamente efficace l’operazione straordinaria a livello produttivo. L’acquisizione va a completare l’offerta del Gruppo nell’ambito del Servizio idrico integrato.Mea Engineering, fondata nel 2010, con sede in provincia di Catanzaro, è un’azienda specializzata nei rilievi delle reti sia idriche che fognarie, dei sottoservizi e nel monitoraggio delle reti stesse. L’azienda si occupa inoltre di rilievi Laser Scanning 3D, Topografici, Fotogrammetrici, Batimetrici, Termografici e di interni con le tecnologie più innovative attualmente presenti sul mercato. Dal 2014 collabora con B.M. Tecnologie Industriali per la gestione delle attività di ingegneria sulle reti idriche di Campania, Sicilia e Calabria.

Tra le attività più recenti gestite da Mea con B. M. Tecnologie Industriali, si segnalano la digitalizzazione, i rilievi e monitoraggi per analisi di portata e pressione delle reti idriche realizzati nei Comuni di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, mentre attualmente sono 10 le commesse sulla digitalizzazione di reti idriche che in tutta Italia vedono impegnata Mea in Ati al fianco di aziende del Gruppo Almaviva.“Mea Engineering costituirà l’hub dei servizi di ingegneria per tutte le attività nel Sud Italia sviluppate dalle aziende del Gruppo Almaviva che operano sul mercato idrico – evidenzia Franco Masenello, AD di B. M. Tecnologie Industriali -. Con questa acquisizione continua il processo in atto per il completamento dell’offerta Almaviva per i clienti del Servizio Idrico Integrato”. Il Gruppo Almaviva opera attualmente nel mercato idrico unendo le competenze di diverse società, dalla capogruppo Almaviva, a B.M. Tecnologie Industriali e 2F Water Venture, da Almawave, quotata all’Egm e attiva su IA e Big Data, alle controllate Tecnau a Sister. Il Gruppo ha diversi progetti realizzati o in corso, con gestori grandi o medi, relativi alla digitalizzazione per il Sistema Idrico Integrato che hanno già fatto recuperare oltre 70 milioni di metri cubi all’anno di acqua.