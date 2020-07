Mecar, parte da Battipaglia il sodalizio con Thermo King

Mecar, il più importante service provider data driven in Italia con oltre 70 anni di storia, ha selezionato Thermo King come partner strategico per l’ingresso nel settore del trasporto a temperatura controllata. Leader del settore fin dal 1938, Thermo King si è saputa distinguere per la costante capacità di innovare le proprie soluzioni e migliorare la qualità della vita attraverso la protezione e la cura dei prodotti utilizzati quotidianamente dalle persone in tutto il mondo. La partnership tra Mecar e Thermo King si focalizzerà inizialmente in Campania, che negli ultimi anni si è affermata tra i primi mercati su scala internazionale per quanto riguarda la logistica del freddo, e vedrà l’apertura del primo stabilimento nell’headquarter di Battipaglia.

Attraverso questa partnership strategica, Mecar entra nel settore della catena del freddo che negli ultimi anni è uscito dal perimetro tradizionale del settore alimentare e farmaceutico e si è espanso sempre più ad altre categorie merceologiche. La catena del freddo, oltre ad essere caratterizzata da importanti tassi di crescita, si sta affermando anche come agente del cambiamento verso il mondo dell’innovazione tecnologica. In una società post Covid-19, in cui la consapevolezza dei consumatori sull’importanza delle condizioni di trasporto è diventata sempre più attenta, il trasporto a temperatura controllata sarà un settore sempre più strategico e a valore aggiunto.

Un’altra connessione importante che ha portato alla partnership di Mecar con Thermo King è il tema della sostenibilità ambientale, l’azienda leader della refrigerazione ha infatti saputo utilizzare tecnologia CO2 all’avanguardia (la prima sul mercato con il refrigerante R-452A a basso potenziale di riscaldamento globale), opzioni per emissioni acustiche estremamente ridotte, emissioni di scarico bassissime e moderni impianti di produzione a basso impatto ambientale. Attraverso Thermo King, Mecar continuerà nell’opera di divulgazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso la costruzione di un ecosistema dei trasporti realmente sostenibile.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter annunciare la partnership con Thermo King” ha dichiarato Gianandrea Ferrajoli, CEO di Mecar. “Come sempre nella nostra storia, abbiamo scelto il miglior partner presente sul mercato, sia in termini di leadership che di reputazione e competenze. Come già avvenuto con Iveco per i truck, con Petronas per i lubrificanti e con Cifa per il construction, siamo certi che la collaborazione con Thermo King ci permetterà di crescere in uno dei settori più strategici e in crescita del trasporto e della logistica in generale. Il nostro obiettivo è diventare un service provider poliedrico e trasversale, in grado di coprire il più ampio spettro del mercato con le nostre flotte. Il nostro interesse in questa partnership è dato anche dal forte utilizzo delle tecnologie digitali nella catena del freddo, un aspetto sul quale in Mecar investiamo da sempre e che ci permetterà di utilizzare tutte le tecnologie che verranno sviluppate nei prossimi anni, come ad esempio la blockchain che assicura la tracciabilità dei prodotti dalla produzione alla consegna della materia prima. Il nostro stabilimento di Battipaglia sarà l’headquarter di Thermo King in Campania e sarà all’avanguardia con le tecnologie e i processi più avanzati del settore per garantire un servizio di alta qualità” ha concluso Ferrajoli.